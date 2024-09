Picat, tras ser suspendido de la UCR: "Hay un avance 'K' comandado por Lousteau"

La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Se trata de Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario. La medida disciplinaria se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi.

En diálogo con Cadena 3, Picat se pronunció sobre la reciente sanción de la convención nacional de la UCR y expresó su preocupación por el avance del "radicalismo kirchnerista" liderado por Lousteau y Manes.

"Creo que hay un avance del radicalismo kirchnerista comandado por Lousteau principalmente y por Manes, que tienen un acuerdo con Leandro Santoro y Axel Kicillof y que lamentablemente nos viene posicionando en algo que, por lo menos, desde el radicalismo del interior no queremos, que es estar cerca del kirchnerismo. Son prácticas que vienen de alguna manera o mostrando esa diferencia que tenemos dentro del partido, o con la idea de atropellar el partido con ideas que creo que la mayoría de los que están afiliados no coinciden", señaló el diputado.

Picat aclaró que la suspensión de su afiliación no tiene un impacto real en su trabajo legislativo. "Con el bloque no tiene ningún significado estar afiliado. El bloque es una composición de personas que más o menos pensamos igual y que tenemos el mismo objetivo", sostuvo. Además, comentó que la suspensión significa que no podría ser candidato de la lista 3, aunque destacó que las alianzas son comunes en la actualidad. "Ningún gobernador participó sin alianzas".

"Podemos apelar si queremos seguir siendo afiliados al radicalismo y tener la posibilidad de participar en una elección con la lista 3 o directamente esperar qué diga el tribunal de ética y de acuerdo a eso tomar la decisión si continuar o no dentro del partido", dijo Picat respecto a su futuro en la UCR.

Sobre la posibilidad de tener un criterio propio a la hora de votar, Picat aseguró que "los diputados se deben a sus votantes y a sus ideas". También mencionó que el radicalismo se encuentra dividido en tres sectores, uno de los cuales ha votado en contra del Gobierno; mientras que otro, al que él pertenece, consideró: "Ha votado de manera responsable".

Respecto a su relación con Javier Milei, Picat afirmó: "Me siento más cerca de un radicalismo más liberal y de la idea económica que tiene el Presidente".

No obstante, dejó claro que existen límites institucionales que no se deben cruzar, como oponerse a la postulación de ciertos candidatos.

Picat también criticó la postura de Lousteau al sostener que "él se ha contradicho en el mismo Senado", lo que indica que no hay una línea verticalista desde el comité hacia los diputados. En cuanto a las alianzas políticas, el diputado denunció que Lousteau tiene un acuerdo explícito con el kirchnerismo, lo que, según él, es una preocupación para el futuro del partido.

"Hay un acuerdo de la UCR con el kirchnerismo. En el caso de Lousteau, ya su comportamiento viene desde la 125 en 2008, cuando fue ministro de Economía de Cristina Kirchner. No ha cambiado, él también votó en contra de la ley de jubilaciones en el 2017", añadió.

Finalmente, destacó que la elección de Lousteau como presidente del comité no fue legitimada por los militantes, sino que se logró mediante "delegados que fueron elegidos de manera poco transparente". "Esto ha sido responsabilidad posiblemente de muchos de nosotros que nos abocamos más a la gestión que a la rosca política", concluyó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.