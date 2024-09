Petri cruzó a Lousteau: "No son dueños de la UCR, no tiene propietarios"

El ministro de Defensa, Luis Petri, apuntó hoy contra el senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente del partido, Martín Lousteau, y aseguró que él y su grupo "no son los dueños" del espacio, que tampoco "tiene propietarios".

Petri se expresó así luego de que Lousteau apoyara la expulsión de diputados que votaron a favor del veto de Javier Milei sobre la reforma jubilatoria.

En su cuenta personal de la red social X, Petri aseguró que "no tienen derecho a expulsar a diputados radicales" que fueron votados por la ciudadanía y que estaban dentro de la boleta que él mismo lideraba junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

No son dueños del partido. La UCR no tiene propietarios. No tienen derecho a expulsar a Diputados radicales votados por la ciudadanía que venían en la boleta de Bullrich-Petri. @GugaLusto y los que hoy piden expulsiones perdieron la interna.

Repesentamos a los millones de…