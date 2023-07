Nefrólogos alertan por posible falta de insumos para diálisis

Nefrólogos de todo el país se declararon en emergencia sanitaria ante la falta de insumos para realizar diálisis.

El médico Jorge Abdala (MP: 15.697) presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, dijo a Cadena 3 que la situación afecta directamente a casi 400 centros privados que atienden de forma crónica a unos 30.000 pacientes dializados.

"Para hacer la diálisis todos los materiales que usamos son importados y estamos al vaivén de estas medidas, con el dólar, las devaluaciones, y venimos sufriendo bastante tiempo y tratando de sobrevivir", advirtió.

"Hay centros muy pequeños en el interior del interior y este impuesto a las importaciones que el Gobierno llevó a cabo nos pega de frente a nosotros y a nuestro frente", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este marco, Abdala señaló que los pacientes que se realizan diálisis precisan de manera ininterrumpida estos tratamientos para vivir porque sus riñones están imposibilitados de realizar su trabajo, que es purificar la sangre y eliminar los desechos tóxicos.

"Al no funcionar los riñones hacemos que se utilicen herramientas que nos hacen falta y son vitales para la realización de la diálisis, si no los conseguimos, no podemos hacer la diálisis y las consecuencias son gravísimas", planteó.

También aclaró que esta es una medida de alerta con el objetivo de que el Gobierno tome medidas a tiempo.

"Estamos en emergencia sanitaria, todo lo que ha ocurrido se suma a este grave problema de falta de divisas y dólares del país. Estos elementos son vitales y no hay forma que nosotros podamos dejar de hacerlo porque el paciente va a tener complicaciones mortales", alertó.

Entrevista de Miguel Clariá