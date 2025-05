"Un dolor fuerte en el pecho": preocupación por la salud de Edith Hermida

Edith Hermida sorprendió en redes sociales al publicar una foto en la que se la puede ver internada. Al recibir varias consultas, decidió explicar todo en un video.

"Tuve un susto grande. Esta mañana estaba en la radio y empecé a sentir un dolor fuerte en el pecho, la famosa pata de elefante. Fuerte como nunca había sentido. Me asusté, hablé con los productores y me fui al Instituto del diagnóstico", contó la periodista.

La panelista de Bendita se sometió a varios estudios y descartaron que se tratara de un infarto: "Me hicieron todo el protocolo, me controlaron la presión y estaba todo bien. Tuve un reflujo gástrico que fue lo que me provocó ese dolor en el pecho".

"Es por eso que no voy a estar esta noche en Bendita", concluyó Edith Hermida, que se encuentra haciendo reposo para recuperarse lo antes posible.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/