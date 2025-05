Colapinto, con más dudas que certezas: "Fue complicado, no encontré el ritmo"

La primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de España dejó a Franco Colapinto con más preguntas que respuestas. En un viernes donde los resultados no son el foco principal, pero sí la puesta a punto del monoplaza, el argentino finalizó en el fondo de la tabla, ocupando el 20° lugar en ambas sesiones de prácticas libres.

Sin embargo, más allá de las posiciones, lo que realmente inquieta a Colapinto es la falta de ritmo y la desconexión que sintió con su auto, sensaciones que lo dejaron preocupado de cara a la clasificación del sábado.

"Complicado, no encontré el ritmo. El auto está muy desconectado de adelante, de atrás, con la goma dura bastante peor...", expresó el piloto tras las sesiones, visiblemente frustrado pero analítico.

Colapinto explicó que probó diferentes configuraciones, desde simulaciones de clasificación hasta estrategias de carrera, pero los resultados no fueron los esperados. "Un día duro, tratando de entender la data y dónde pierdo, pero hay lugares en los que no puedo recuperar tanto tiempo", agregó, dejando entrever la complejidad de los problemas que enfrenta su Alpine.

Mientras el argentino luchaba por encontrar respuestas, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, mostró un rendimiento mucho más sólido, terminando 10° en la primera sesión y 8° en la segunda. Esta diferencia entre ambos pilotos generó preguntas, pero el argentino descartó que se debiera a estrategias distintas: "Los dos tratamos de hacer algo parecido, nos enfocamos en lo mismo". Sin embargo, reconoció una diferencia técnica: Gasly contó con un fondo nuevo en su monoplaza, aunque, según Colapinto, "no es algo que marque tanta diferencia".

El desafío para el joven piloto y su equipo ahora es analizar los datos recopilados durante el viernes para identificar las áreas de mejora. "Hay que ver la data, entenderla un poco mejor y traer ideas y soluciones para mañana", afirmó, consciente de que el tiempo apremia. "No me sentí muy cómodo y no me es muy fácil de explicar las pérdidas", confesó, reflejando la frustración de un día donde las piezas del rompecabezas no encajaron.

