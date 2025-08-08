Monseñor Buenanueva destacó la sensibilidad de la Iglesia hacia los vulnerables

En el marco de la festividad de San Cayetano, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva, reflexionó sobre la relevancia de esta celebración y el rol de la Iglesia frente a las problemáticas sociales que atraviesan los argentinos.

En una entrevista con Cadena 3, el prelado compartió reflexiones sobre la espontaneidad y la visión común de los obispos, la situación de los sectores más vulnerables y los desafíos de evitar la politización del mensaje eclesial.

Buenanueva señaló que la festividad de San Cayetano, asociada al "paz, pan y trabajo", moviliza a cientos de miles de argentinos cada 7 de agosto, muchos de los cuales acuden a los santuarios en agradecimiento o con pedidos. "Los obispos y las comunidades cristianas hoy estamos donde hemos estado siempre, junto con nuestro pueblo que reza y que lleva a estos lugares y en estas fechas todo lo que tiene en el corazón, también las penurias que significan la vida social y económica de Argentina", afirmó.

Consultado sobre si los obispos coordinan un mensaje unificado, explicó: "Tiene mucho de espontáneo, pero también de que tenemos realmente una visión común". Hizo referencia a una reciente declaración de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que recoge el sentir compartido de los prelados.

En este sentido, destacó las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien puso énfasis en la situación de los ancianos, jubilados, desempleados y personas en situación de pobreza, así como en la necesidad de un clima de convivencia. "Es inevitable, sería muy ingenuo, sospechosamente ingenuo, no asociar este mensaje en este momento sobre vulnerables, jubilados, discapacitados, desempleados, los que revuelven la basura, con un contexto político", reconoció, pero subrayó que la Iglesia asume el riesgo de hablar de estas cuestiones, aunque pueda ser interpretado políticamente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El arzobispo también abordó las críticas y acusaciones que enfrentan los líderes eclesiales, como el entonces papa Francisco cuando era cardenal, por pronunciarse sobre temas sociales. "Los que hoy marchan o votan con una gran sensibilidad por los jubilados fueron los que un día le pegaban a Bergoglio, lo llamaban el demonio con sotana, por afirmaciones muy parecidas", recordó.

Y agregó: "Hay que ir a la farmacia para darse cuenta de lo que significa el tener que, de la miseria que se recibe, destinar una buena parte a remedios que han aumentado y que a veces no terminan de ser cubiertos por la obra social".

Sobre el diálogo interreligioso, Buenanueva compartió su experiencia en el Consejo Interreligioso de San Francisco, donde se reunió con pastores evangélicos y autoridades locales para abordar problemáticas como la atención a niños, ancianos y adictos.

Sin embargo, marcó una diferencia con algunas iglesias evangélicas que toman posiciones políticas explícitas: "La Iglesia Católica tiene una distancia crítica respecto a nosotros asumir roles políticos concretos", afirmó, contrastando con posturas de algunos grupos evangélicos en Argentina y otros países.

Al referirse a sacerdotes católicos que militan políticamente, como el padre Paco Olveira o Juan Carlos Molina, aclaró: "Son parte de la Iglesia Católica, pero no expresan la posición del episcopado argentino, ni la posición del magisterio de la Iglesia".

Según Buenanueva, la mayoría de los sacerdotes no comparte estas posturas, pues consideran que su rol es "sosteniendo la fe de nuestro pueblo, rezando con nuestro pueblo, recibiendo sus quejas, sus acciones de gracia, y también haciendo oír nuestra palabra por los canales institucionales".

Finalmente, sobre figuras como Juan Grabois, quien se identifica con el Papa Francisco, el arzobispo señaló: "Es un hombre católico que fue muy cercano al Papa Francisco, pero no tiene vínculo institucional ni con el episcopado ni con la Iglesia". Advirtió sobre el riesgo de que la política utilice símbolos religiosos para respaldar posturas particulares, un fenómeno que, según él, no es exclusivo de Argentina.

Monseñor Buenanueva cerró la entrevista reafirmando el compromiso de la Iglesia con los más necesitados, a pesar de los riesgos de malentendidos o usos políticos: "Cuando nuestro país vive procesos de transformación muy grandes y económicos, siempre hay gente que queda al margen, siempre hay gente que cae de la mesa, y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que estar ahí haciendo escuchar esas voces".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.