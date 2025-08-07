En vivo

Sociedad

San Cayetano: García Cuerva exigió "salir del chiquero de las descalificaciones"

El arzobispo porteño preside la misa central en Liniers. Miles de fieles se movilizan al santuario.

07/08/2025 | 11:40Redacción Cadena 3

FOTO: Los fieles comenzaron la vigilia frente al santuario de San Cayetano

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán hoy al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.

Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrió sus puertas a la hora cero de este jueves para recibir a los peregrinos.

La misa central, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, comenzó a las 11.

En su mensaje, sostuvo: "Le pedimos a San Cayetano que haga de nuestra patria una casa de reconciliación".

Y pidió "salir del chiquero de las descalificaciones y del odio" para la "reconciliación entre los argentinos".

Marcha de la CGT y los movimientos sociales

En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP se movilizan a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.

La convocatoria es bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Se espera que las concentraciones en Plaza de Mayo comiencen a las 13.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 7 de agosto? Se celebra la festividad de San Cayetano, donde miles de fieles piden por pan y trabajo.

¿Quién preside la misa central? El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

¿Dónde se llevará a cabo la marcha social? La marcha se llevará a cabo en Plaza de Mayo, en paralelo a la celebración religiosa.

¿Cuál es el lema de la movilización social? El lema de la movilización es "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

