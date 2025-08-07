San Cayetano: García Cuerva exigió "salir del chiquero de las descalificaciones"
El arzobispo porteño preside la misa central en Liniers. Miles de fieles se movilizan al santuario.
FOTO: Los fieles comenzaron la vigilia frente al santuario de San Cayetano
Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán hoy al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.
Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrió sus puertas a la hora cero de este jueves para recibir a los peregrinos.
La misa central, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, comenzó a las 11.
En su mensaje, sostuvo: "Le pedimos a San Cayetano que haga de nuestra patria una casa de reconciliación".
Y pidió "salir del chiquero de las descalificaciones y del odio" para la "reconciliación entre los argentinos".
Marcha de la CGT y los movimientos sociales
En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP se movilizan a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.
La convocatoria es bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".
Se espera que las concentraciones en Plaza de Mayo comiencen a las 13.
