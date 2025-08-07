San Cayetano en Córdoba: el cardenal Ángel Rossi preside la misa central

FOTO: Los preparativos para la llegada de fieles a la fiesta de San Cayetano

En una jornada cargada de fe y esperanza, la parroquia San Cayetano, ubicada en calle Río Paraná 1249 del barrio Altamira, se convierte en el epicentro de la conmemoración del patrono del pan y el trabajo.

Desde temprano, más de 100 personas asistieron a la misa matutina, y una multitud participan en la procesión de la tarde, un circuito de 15 cuadras que recorrió los barrios Altamira, liderada por el arzobispo Ángel Rossi.

La procesión, que comenzó a las 16 hs., partió desde la parroquia, tomando calle Entre Ríos hasta Mario Bravo, regresando por López y Planes para retornar a Río Paraná. El recorrido, de aproximadamente 40 minutos, culmina con una celebración eucarística al aire libre presidida por el arzobispo de Córdoba.

Los fieles, de todas las edades, se acercaron tanto para agradecer por el trabajo y el sustento como para pedir por mejores condiciones, especialmente en un contexto de crisis económica.

“La mayoría viene muy feliz, a agradecer, pero también a pedir trabajo. Hoy se nota la necesidad, sobre todo entre los jubilados”, comentó una catequista de la parroquia, quien junto a otras voluntarias prepararon 40 litros de chocolate y 18 canastas con pan para repartir al finalizar la misa, acompañados de un “abrazo de chocolate” para los asistentes.

El ambiente es de profunda solidaridad. Los devotos, entre cánticos y oraciones, llevaron ofrendas de alimentos no perecederos y ropa para el servicio social del santuario, priorizando a los más necesitados.

“No queremos que a nadie le falte el pan”, expresó una vecina del barrio, destacando la importancia de la festividad en un momento donde el trabajo escasea.

La presencia de Rossi, quien acompañó tanto la procesión como la misa, reforzó el mensaje de esperanza y compromiso con los más vulnerables, en línea con la consigna de las “tres T” del Papa Francisco: Tierra, Techo y Trabajo.