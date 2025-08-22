Módulo Sanitario: una ONG que construye baños en barrios vulnerables de Córdoba

Módulo Sanitario es una ONG que nació en Buenos Aires hace diez años y se estableció en Córdoba hace cinco. Su objetivo es trabajar en barrios vulnerables, construyendo espacios de baño y educando en hábitos de higiene a familias que no tienen acceso a este servicio básico.

El próximo proyecto de Módulo Sanitario tiene lugar en dieza días, donde se trabajará con más de 15 familias en el barrio Los Cuarenta Guasos, con la colaboración de casi 150 voluntarios.

Según los datos estadísticos, en Argentina seis millones de personas no tienen acceso a un baño, entendiendo este espacio como fundamental para la higiene personal y la salud.

La financiación de la organización proviene de donantes individuales que se suscriben a un débito automático, marcas que aportan materiales, contribuciones de las familias para el valor de su baño y diversas donaciones de empresas y particulares que apoyan la causa.

Para aquellos interesados en colaborar, Módulo Sanitario invita a participar a través de su página de Internet y en eventos anuales, el próximo programado para el 20 de septiembre en Córdoba. En este evento, la ONG presenta su trabajo y busca sumar nuevos apoyos para continuar su labor.

Además, la organización siempre acepta voluntarios, permitiendo que personas sin experiencia previa puedan integrarse y ayudar en sus actividades desde el primer día.

Actualmente, Módulo Sanitario tiene presencia en Córdoba y también en San Luis. Aunque la ONG comenzó en Buenos Aires, ha llevado a cabo proyectos en otras provincias, ampliando su impacto en la comunidad.

Informe de Lucía González.