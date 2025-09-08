En vivo

Radioinforme 3

Miguel Ángel Toma: "El armado de LLA es responsable del desastre electoral"

Según el exfuncionario, el presidente está "desprotegido, no solo físicamente sino también políticamente", lo que quedó en evidencia tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

08/09/2025 | 08:38Redacción Cadena 3

FOTO: Miguel Ángel Toma, exsecretario de Inteligencia.

  1.

    Audio. Miguel Ángel Toma: "El armado de LLA es responsable del desastre electoral"

    Radioinforme 3

    Episodios

El exjefe de los servicios de inteligencia, Miguel Ángel Toma, abordó la situación desatada tras la filtración de audios comprometedores del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo. 

Toma señaló en diálogo con Cadena 3 que el presidente está "desprotegido, no solo físicamente sino también políticamente", lo que quedó en evidencia tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. 

Según el exfuncionario, el armado político de La Libertad Avanza fue "responsable del desastre en las urnas", influenciado por "operaciones" que deterioraron la credibilidad del Gobierno en materia de corrupción.

Toma destacó que las declaraciones de Spagnuolo "fueron utilizadas en una operación política muy bien armada para afectar la imagen del Gobierno, que había hecho de la lucha contra la corrupción un pilar de su identidad". 

Según Toma, la filtración no busca transparentar la corrupción, sino que fue guardada durante un año para ser usada en el momento oportuno, coincidiendo con las elecciones.

El exjefe de inteligencia también cuestionó la participación de agentes "inorgánicos" en estas operaciones. Señaló que figuras como la diputada Marcela Pagano y Franco Bindi están vinculadas a estructuras de inteligencia, no solo internas, sino también externas, mencionando conexiones con Venezuela, Irán y Cuba, como en el caso del avión retenido en Ezeiza. 

Toma criticó el descontrol en los servicios de inteligencia, comparándolo con un "hormiguero" desatado por el kirchnerismo. "Lo que hay que hacer es ponerle veneno a las hormigas y terminar con esto, y volver a utilizar la estructura de inteligencia en función de lo que tiene que ser, que es defendernos a los argentinos de amenazas, no utilizarlo para amenazarse entre sí", expresó. 

Además, subrayó que una función clave de la inteligencia es desmantelar estructuras de espionaje que operan fuera del control del Congreso.

Consultado sobre la confiabilidad de Santiago Caputo, a quien se le atribuye un rol en la gestión de fondos para la SIDE, Toma evitó pronunciarse directamente: "No lo puedo decir yo, si el Presidente confía o no en Santiago Caputo. La verdad, no lo sé. No he hablado ni con Caputo ni con el Presidente".

Toma pidió poner fin a los "kioscos" dentro de los servicios de inteligencia y reorientarlos hacia su propósito original de proteger a los argentinos, en lugar de ser utilizados para operaciones políticas internas.

Entrevista de Miguel Clariá.

