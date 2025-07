Madres del Dolor advirtió por los jóvenes atrapados en el consumo de drogas

La conmoción por el brutal asesinato de Brenda Torres, una joven de 24 años encontrada descuartizada en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, reavivó el reclamo de las "Madres del Dolor" de Río Cuarto, quienes luchan incansablemente contra el avance de las adicciones y la falta de respuestas del Estado.

María, integrante de esta organización, expresó su profunda indignación y dolor ante la situación de vulnerabilidad que atraviesan miles de jóvenes atrapados por el consumo de drogas, como el caso de Brenda, cuya vida estuvo marcada por la adicción al "pipazo" y la marginalidad.

En diálogo Cadena 3, María no ocultó su frustración. "Esto cada vez está peor, es terrible. Es una persona enferma, pero la gente que debería hacerse cargo no lo hace. Hay una corrupción tan grande que luchamos contra el poder, y contra el poder no podemos hacer nada".

Según su testimonio, la falta de acción estatal y la ineficiencia de los servicios sociales agravan la problemática. Relató un reciente caso en el que intentó contactar a una asistente social de la Municipalidad, sin obtener respuesta. "Todavía estoy esperando que me conteste. La gente no labura, van a cobrar el sueldo, a comprarse ropa y desfilar".

María señaló que, a pesar de los esfuerzos de las Madres del Dolor por visibilizar la crisis, las puertas se les cierran. "Sabemos dónde se vende la droga, tenemos pruebas, pero nos cierran las puertas. No es solo la Policía, que hace lo que puede, sino que el sistema de arriba tiene que cambiar", afirmó, apuntando a una red de complicidades que perpetúa el problema. En Río Cuarto, describió un escenario desolador: "Tenemos chicos de 8 o 9 años durmiendo en un pozo bajo el puente colgante, consumiendo pipa".

La referente también criticó la falta de infraestructura para abordar las adicciones, mencionando proyectos presentados para reutilizar escuelas rurales abandonadas como centros de rehabilitación, sin respuesta alguna. "Hay gente que no puede pagar un tratamiento, y las obras sociales no se hacen cargo. Además, la ley de salud mental protege al adicto que no quiere internarse, pero está enfermo y no está en condiciones de decidir. Necesitamos judicializar estos casos", reclamó María, insistiendo en la necesidad de separar la ley de salud mental de las adicciones para facilitar intervenciones.

El caso de Brenda Torres, cuya familia también buscó ayuda sin éxito, refleja la magnitud del problema. Según su padre, Roque Torres, la joven había cambiado su personalidad por el consumo de drogas, y su madre, Graciela Paredes, suplicó en vano por asistencia para salvarla.

María, desde su experiencia personal, reconoció que incluso quienes logran acceder a recursos económicos enfrentan enormes dificultades para ayudar a sus seres queridos.

Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.