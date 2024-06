Luis Juez: "El laburante no rompe una vereda, ni tira baldosas a un patrullero"

En una entrevista con Cadena 3, el senador Luis Juez criticó duramente a los manifestantes violentos que causaron caos durante la sesión del Senado. "Los delincuentes son delincuentes", afirmó y condenó a aquellos que intentan "cambiar, amedrentar, torcer el destino de una ley".

Según el senador, estos individuos no representan a los trabajadores legítimos. "El laburante no pelea. El laburante no rompe una vereda, no le tira una baldosa a un policía, no quema un patrullero", argumentó.

Juez también expresó su descontento con la mentalidad de algunos en Argentina que creen que si ellos no gobiernan entonces nadie puede hacerlo. Criticó esta concepción como perjudicial para la democracia y lamentó que después de 40 años de democracia en Argentina todavía se estén viviendo estas situaciones.

En cuanto al tema de las privatizaciones, desmintió las afirmaciones de otros partidos políticos sobre su influencia en este asunto. Según él, las empresas como Aerolíneas Argentinas, Inti e Inta ya habían sido excluidas de la lista de privatizaciones hace una semana por decisión del gobierno y no por presiones externas.

"Hace 45 días que estamos durmiendo acá adentro (en el Senado), discutiendo con los funcionarios cómo podemos ordenar la economía", dijo, y destacó el esfuerzo del gobierno para encontrar soluciones racionales a los problemas económicos del país.

Concluyó la entrevista expresando su solidaridad con los periodistas de Cadena 3: "En nombre de mi familia y el mío propio, un beso enorme a Mauricio Conti. La verdad, ayer cuando veía las lágrimas y lo veía a 'Orlandinho' (Orlando Morales), lo sentíamos todos", afirmó.

Entrevista de Miguel Clariá