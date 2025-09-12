Liberaron un gavilán para controlar la sobrepoblación de palomas en Rosario

La Municipalidad de Rosario lanzó un nuevo intento para controlar la población de palomas en el área central de la ciudad. Se realizó la liberación de un gavilán, conocido como tanguató, en la Plaza San Martín. El objetivo es ahuyentar a las palomas de manera natural.

Luciano Marelli, secretario de de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad, explicó a Cadena 3 que "la población de palomas es molesta, sobre todo en las áreas de cascos históricos". Destacó que este tipo de aves no son consideradas plagas en la provincia, lo que limita las opciones de control. "Buscamos métodos que no sean agresivos", dijo.

El funcionario mencionó que se utilizó un método anticonceptivo para las palomas en 17 espacios públicos. Este procedimiento se basa en un producto antiparasitario que impide la reproducción de las aves. "Venimos con ese trabajo desde hace dos años", señaló Marelli.

El gavilán liberado, que se recuperó de una herida, se espera que ayude a equilibrar el ecosistema. "La presencia solamente es intimidatoria y tiene un silbido que va generando un impacto con las demás aves", comentó el secretario. La liberación se realizó en un sector con alta concentración de palomas.

Se reconoce que un solo gavilán no es suficiente para combatir la alta población de palomas. Sin embargo, Marelli enfatizó que es parte de un esfuerzo continuo. "Estamos trabajando en el tratamiento de anticonceptivos y en un palomar ecológico para retirar huevos", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.