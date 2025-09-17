Juan Negri: "La presencia de EE.UU. en Medio Oriente suele ser muy revulsiva"

El analista internacional Juan Negri analizó la crisis en la Franja de Gaza y las tensiones en el Caribe, destacando los puntos clave de ambos conflictos desde una perspectiva geopolítica.

Sobre la situación en Gaza, Negri señaló en diálogo con Cadena 3 los datos alarmantes de evacuados, que alcanzan los 500.000. "Los datos son estremecedores", afirmó, refiriéndose también a un informe de las Naciones Unidas que sugiere que Israel podría estar cometiendo actos de genocidio según el derecho internacional, aunque Israel negó estas acusaciones.

Negri destacó que la opinión pública occidental parece estar condenando cada vez más las acciones de Israel, con críticas provenientes de gobiernos europeos, como el de Pedro Sánchez en España, y movimientos en universidades de Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos.

Al ser consultado sobre si el conflicto es únicamente político o geopolítico, Negri indicó que no hay una solución clara en el horizonte. "La idea de los dos estados, que se baraja desde la década del '40, está lejísima", afirmó, subrayando que ni Israel ni Palestina están en condiciones de avanzar hacia esa solución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según Negri, la izquierda internacional ve en el conflicto un caso de opresión de un pueblo por una potencia asociada a Estados Unidos; mientras que Israel argumenta que fue atacada por sus vecinos desde 1948 y que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 cambió las reglas del juego, justificando sus acciones por motivos de seguridad. "Israel dice: 'Ustedes no entienden lo que significa para nosotros tener un grupo terrorista que quiere nuestra destrucción'", explicó.

Negri también abordó en Cadena 3 el bloqueo humanitario en Gaza, mencionando reportes desde Jordania que indican restricciones al ingreso de ayuda. Sobre una posible intervención de Estados Unidos para resolver el conflicto, el analista expresó escepticismo: "La presencia de EE.UU. en Medio Oriente suele ser muy revulsiva", afirmó, señalando que las poblaciones árabes reaccionan negativamente a la intervención estadounidense.

Además, consideró que EE.UU. no lograría moderar las acciones de Israel, ya que este país muestra cada vez más autonomía en sus decisiones, incluso frente a los intentos de Donald Trump de influir en el primer ministro Benjamin Netanyahu.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la situación interna en Israel, Negri señaló un creciente descontento con Netanyahu, cuya coalición depende de partidos ultrarreligiosos y de extrema derecha, lo que explicaría su radicalización. "La posibilidad de que se desarme la coalición es real", afirmó, aunque expresó dudas sobre si un nuevo gobierno tendría opciones viables para abordar la crisis humanitaria en Gaza. Sin embargo, no descartó que un cambio de liderazgo pueda abrir la puerta a negociaciones para un alto al fuego.

Por otro lado, Negri se refirió a las tensiones en el Caribe, particularmente en relación con Venezuela. Refiriéndose a los recientes anuncios de Estados Unidos sobre el hundimiento de una tercera embarcación narcoterrorista, Negri contextualizó la respuesta de Trump a una pregunta sobre una posible invasión a Venezuela: "Yo le diría con mucha firmeza, dejen de enviar gente de sus prisiones a nuestro país". Según Negri, esta declaración refleja cómo EE.UU. mezcla cuestiones geopolíticas con preocupaciones migratorias.

"Estados Unidos ha endurecido su posición con algunos países de América Latina, sobre todo en el tema migratorio", explicó, destacando el aumento de deportaciones y el fortalecimiento de la frontera. Negri calificó a Venezuela como un "narcoestado" y señaló que acciones como el hundimiento de embarcaciones son una muestra de fuerza, reminiscentes de la "política del garrote" de finales del siglo XIX.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.