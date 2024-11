Identidad de género y escándalo en el penal de Bouwer: qué dijo la defensora

El episodio que tuvo lugar en el penal de Bouwer, en Córdoba, generó un intenso debate sobre la identidad de género y la violencia en el ámbito penitenciario. Gabriel, un detenido que se autopercibió como mujer y fue trasladado a un pabellón femenino, enfrenta ahora acusaciones de violencia de género, incluyendo el embarazo de otra detenida.

Alfonsina Muñiz, la defensora oficial de "Gabriela", el nombre que ahora utiliza el acusado, explicó a Cadena 3 que el procedimiento para el cambio de género en el sistema penitenciario se basa en la Ley de Identidad de Género, que establece que "toda vivencia interna del género debe ser recogida" y que las autoridades deben respetarla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La autopercepción de género, según indicó la letrada, "en cualquier persona puede involucrar o no la modificación de la apariencia o de la función corporal, puede involucrar o no la utilización de fármacos, de cirugías". Además, detalló que "no es un requisito la intervención quirúrgica, ni las terapias hormonales ni el tratamiento psicológico".

Sobre este episodio, Muñiz dijo que en realidad "hay que preguntarse qué pasa con la violencia en las cárceles". "Esto no es una cuestión de géneros. Podría pasar lo mismo y de hecho sucede con la violencia dentro de la cárcel de varones, con personas que se autoperciben hombres y que tienen un género acorde a su sexo asignado", indicó. Y pidió "no caer en el sesgo y en el estereotipo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El caso suscita interrogantes sobre la seguridad de las mujeres detenidas y la posibilidad de que hombres que se autoperciben mujeres puedan ejercer violencia en un entorno femenino.

La abogada invitó a repensar las categorías de género y sexo, señalando que "la sexualidad es dinámica" y que la sociedad debe abordar estos temas con mayor complejidad.

Entrevista de Miguel Clariá