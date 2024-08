Iba en bicicleta, lo atropelló un auto que fugó y dice que "volvió a nacer"

Claudio Miguel, conocido como "el hombre que nació de nuevo", celebró su cumpleaños número 50 el pasado 5 de agosto, y hoy, 14 de agosto, vuelve a festejar su vida tras un accidente que pudo haber sido fatal. Ayer, mientras se dirigía a trabajar en bicicleta, fue atropellado por un auto negro que se dio a la fuga.

Afortunadamente, Claudio sufrió solo heridas leves. En una entrevista con Cadena 3, expresó: "Gracias a Dios no me pasó nada, el golpe no más". El accidente ocurrió en una avenida de circunvalación entre Puente Donosa y Manantiales, y pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Claudio, quien se considera afortunado por haber sobrevivido, reiteró la importancia de valorar cada día. "Esto fue realmente un milagro", afirmó, reflejando su gratitud por estar vivo y poder seguir celebrando su cumpleaños.

Informe de Lucía González