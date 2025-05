Yanina y Diego Latorre sorprendieron al revelar sus fotos íntimas en televisión

Durante una reciente aparición en el programa Sálvese quien pueda, Yanina y Diego Latorre sorprendieron a los televidentes al revelar que se han tomado fotos íntimas y filmado en situaciones comprometedoras.

La confesión se produjo mientras la pareja participaba de un segmento de preguntas y respuestas, donde se insinuó la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, una conocida plataforma de contenido para adultos.

"Él me ha filmado", admitió Yanina, a pesar de que su esposo, Diego, inicialmente se mostró reticente a hablar sobre el tema. "No hago esas cosas", comentó él.

Yanina continuó explicando la situación, señalando: "Me filmaste y me sacaste fotos, pero después las borramos, porque nuestros hijos agarran nuestros teléfonos". La revelación trajo cierta incomodidad para Diego, quien reconoció haber tomado imágenes de Yanina mientras ella se cambiaba. "Se hizo el copado y me encantó eso", bromeó Yanina.

A pesar de sus confesiones, la pareja aclaró que no participan en la práctica del "sexting", donde las parejas comparten fotos sin censura. Yanina se mostró divertida al hablar sobre esto, afirmando: "Yo soy de otra era. No sé si a las mujeres de mi edad les pasa lo mismo. Pero me ríe de mí misma si me tomo una foto desnuda".