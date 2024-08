Una lesión medular lo dejó sin caminar y lo sorprendimos con una bici adaptada

Rodrigo Hernán López un joven de 29 años de la localidad de Despeñaderos, Córdoba , jugador de fútbol y papá de una niña de 9 años.

El 1 de agosto del año 2022 ingresó a trabajar a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos y un mes y medio después mientras trabajaba en el mantenimiento de líneas eléctricas, sufrió un accidente que cambió su vida por completo. Un compañero lo golpeó accidentalmente con una camioneta, provocándole una grave lesión cervical que le impidió caminar.

“Ese momento cambió rotundamente mi vida”, afirmó Hernán. A raíz del accidente estuvo varios meses internado hasta comenzar su rehabilitación en el Centro Rita Bianchi, primero en su sede en Tanti y luego en Córdoba, donde hasta el día de hoy continúa con sus terapias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hoy hago la parte de rehabilitación ambulatoria, prácticamente vengo solo y me puedo manejar bastante solo”, comentó, destacando la importancia de la independencia que ha logrado a lo largo de su proceso. Sin embargo, el camino no ha sido fácil: “Pasar de jugar al fútbol a no poder jugar más, tenés que hacerte la idea que te cambia la vida”, reflexionó.

A pesar de las dificultades, Rodrigo se muestra optimista: “La idea es seguir siempre para adelante, hay una vida, y siempre mirando para adelante, buscar proyectos, deportes, que hay un montón de cosas que se pueden hacer”. Además, ha estado enfocado en su rehabilitación durante el último año y ocho meses.

"Arriba de la silla de ruedas hay una vida también", afirma con positivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este proceso, uno de sus objetivos era conseguir una bicicleta para poder practicar deportes y por eso desde Diversidad, qué ves cuando me ves y gracia a la Fundación Jean Maggi, recibió una sorpresa especial: consiguió la bici adaptada para iniciar ahora una nueva etapa.

“La idea de conseguir la bici es poder seguir con deportes, tengo invitaciones de torneos que se hacen en la bici”, expresó con entusiasmo, añadiendo que busca “emprender a hacer cosas nuevas”.

Además, tras su recuperación podrá volver a trabajar en la Cooperativa, ahora en otra área más administrativa.