Guillermo Francos: "Suspender las PASO nos ahorra 200 millones de dólares"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró "un paso significativo" a la media sanción en Diputados a la suspensión de las primarias. "Vamos ahora al Senado con buena expectativa y con esa ley aprobada eliminaremos las PASO nacionales", afirmó.

El funcionario explicó en diálogo con Cadena 3 que algunas provincias ya no utilizan las PASO, mientras que otras sí, y que la eliminación de este sistema no representaría un problema grave en la próxima elección.

"El Gobierno nacional claramente debía eliminarla definitivamente", sostuvo. Además, mencionó que suspender las PASO en esta elección puede ahorrar al país aproximadamente 200 millones de dólares, una cifra que, según él, podría destinarse a otras necesidades en lugar de financiar internas partidarias.

Francos también se refirió a los desafíos que enfrentará el Gobierno en el Senado, especialmente en relación con el proyecto de ley Ficha Limpia. "Sabemos que es más difícil, porque en el Senado unión por la patria tiene tres votos", indicó.

A pesar de las dificultades, el Ministro consideró que el debate sobre la propuesta será crucial. "Los argumentos del debate no pueden ser entender a una persona en particular para no aprobar una ley que abarca en general a cualquier candidato", argumentó.

El Ministro sostuvo que el electorado será quien evalúe las posturas de quienes apoyan o se oponen a la propuesta, enfatizando que es importante "permitir el acceso a cargos públicos a personas comprometidas y no a aquellos que no tienen interés en servir al público".

"Ese debate después se tendrá en cuenta", aseguró Francos, dejando claro que la discusión sobre las PASO y su eliminación está lejos de concluir.

• Francos habló de los incendios en el sur

El jefe de Gabinete abordó en diálogo con Cadena 3 la situación de los incendios que afectan a varias provincias argentinas y destacó la respuesta del Gobierno nacional ante las críticas de la oposición. "El Gobierno desde el inicio ha estado detrás de estos incendios, que lamentablemente, es una parte que ha sido natural".

Francos mencionó que algunos incendios se iniciaron por causas naturales, como tormentas eléctricas, y que otros fueron provocados por grupos que actúan con intenciones destructivas. "Lamentablemente, esta disputa con un grupo terrorista como la RAM, actúan de esta manera, no tienen absolutamente ningún reparo en iniciar un fuego que después genera este desastre", explicó.

También destacó los esfuerzos del Gobierno, que incluyen la utilización de aviones, helicópteros y brigadistas de diferentes provincias. "Hemos hecho aportes de transferencias en las provincias más afectadas, en este caso fueron Chubut y Río Negro", indicó. Además, mencionó que se mantiene comunicación con autoridades chilenas debido a la cercanía de los incendios en la cordillera.

En relación a la situación en Corrientes, Franco admitió que no tenía información específica sobre los focos de incendio, pero aseguró que el Gobierno colabora con el gobernador Gustavo Valdés.

Entrevista de Miguel Clariá.