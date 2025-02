El oficialismo logró darle media sanción a la suspensión de las PASO

Con un resultado mucho más holgado de que se presumía, el Gobierno celebró hoy la media sanción del proyecto de suspensión de las PASO del calendario electoral de este año, que ahora desfila a paso firme hacia el Senado.

Tras casi seis horas de sesión, la iniciativa de Fortalecimiento electoral cosechó 162 votos, 55 rechazos y 28 abstenciones.

De esta manera, el Gobierno ya tiene franqueado la mitad del camino para ir sin escalas a las elecciones del 27 de octubre, dándole mayor plazo de tiempo a los partidos políticos para que ordenen puertas adentro, sin participación ciudadana, las listas de candidatos con las que competirán.

Al margen de las razones de ahorro fiscal y de conveniencia electoral para prescindir de las PASO, en la sesión de Diputados el oficialismo se dio el gusto de partir a varios bloques de la oposición, como la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y, muy especialmente, Unión por la Patria.

Después del desaire que sufrió el jefe de la bancada, Germán Martínez, por la fuga de diputados de provincias del norte que estamparon la firma en el dictamen del Gobierno, el cuadro de desbande y anomia en el continente peronista se profundizó en el recinto, dejando en evidencia que la conducción de Cristina Kirchner ya no funciona con la eficacia de tiempos pretéritos.

Como en ningún otro tema anterior, Unión por la Patria se atomizó tanto. Votaron junto al gobierno 25 diputados nacionales, mientras que 24 se abstuvieron y apenas 43 siguieron los deseos de Cristina Kirchner rechazando la reforma electoral.

Hasta el propio santafesino, que antes del plenario de comisiones alardeaba con jactancia que en Unión por la Patria el Gobierno no iba a conseguir ningún apoyo, tuvo que disimular el desparrame del bloque optando él mismo por abstenerse para mostrarse ecuménico.

Entre los votos afirmativos estuvieron los ocho diputados nacionales del Frente Renovador, y los que responden a los gobernadores de Catamarca, Santiago del Estero y Mendoza. Un aluvión de votos para ayudar al Gobierno. Música para los oídos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Pero además entre las abstenciones sobresalen nombres pesados como Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz y Gisela Marziotta, y también están los que reportan a los gobernadores de La Rioja, La Pampa y Formosa.

Aunque de forma indirecta e involuntaria, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es uno de los mayores beneficiados por este cambio de sistema.

El mandatario de la provincia más populosa venía dando visos de que podría desdoblar y adelantar las elecciones legislativas bonaerenses, aunque supeditado a lo que sucediera en el plano nacional.

Tiempista, el ex ministro de Economía se las arregló para contener la ansiedad de los funcionarios y las decenas de intendentes que le venían exigiendo que tomara ya esa medida.

Una vez que la suspensión de las primarias obligatorias quede refrendada en el Senado, ya no le quedarán excusas y cruzará otra línea en su enfrentamiento con Cristina Kirchner.

El adelantamiento de las elecciones le servirá a Kicillof para concentrar el foco de la campaña en su figura y alejar la incidencia voraz de la ex presidenta, con quien mantiene una áspera interna desde hace largos meses.

En la UCR, de los 20 integrantes, 16 votaron a favor, dos en contra (Quetglas y Martín Tetaz) y dos abstenciones (Julio Cobos y Karina Banfi).

En Encuentro Federal, en tanto, de los 16, 11 lo hicieron de manera favorable, cuatro en contra (Paulón, Ricardo López Murohy, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot) y se ausentó la socialista Mónica Fein (quien de haber estado habría rechazado el proyecto).

Intervenciones

Como miembro informante del oficialismo, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz aseguró que la suspensión de las PASO va en línea con una de las promesas del presidente Javier Milei: “Achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.

El santafesino liberal sostuvo que distintas encuestas de opinión a ciudadanos revelan un “rechazo absoluto a este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias".

"Es decir que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”, acotó el legislador oficialista.

Para Mayoraz, las PASO terminaron siendo “una encuesta cara” y no cumplieron la meta de "mejorar la calidad institucional”.

Por su parte, el diputado nacional de la UCR Fabio Quetglas se manifestó en contra de la reforma electoral que resumió con el título “Todo el poder a la birome”.

“Se trae a discusión una norma que regula la competencia política para la selección de candidatos a un año de que el mecanismo haya funcionado impecablemente bien. Y se trae a discusión para reemplazarlo por mecanismos en los que no van a participar todos los ciudadanos y donde va a ser más dificultoso constituir frentes políticos”, arrancó el legislador bonaerense.

"Eso tiene un nombre: ‘todo el poder a la birome’", denunció el radical, cuyo bloque votará dividido.

Al intervenir en la sesión de la Cámara baja, Quetglas advirtió que con la suspensión de las primarias obligatorias “se vuelve a la idea de la interna cerrada” y asoció esa metodología con “la casta”.

“Lo hacen porque les conviene. No confundir lo que está bien con lo que te conviene. Que no abusen de esa circunstancia. se aprovechan de un prejuicio de la antipolitica. La Argentina no se va a regenerar de esta manera”, concluyó.

Desde otro sector del radicalismo, Martín Arjol defendió el proyecto de suspensión de las PASO, y recordó que luego del “enorme esfuerzo que hicieron los argentinos” para empezar a salir de la crisis ahora “le toca a la política”.

“Nadie puede desconocer el esfuerzo enorme del comienzo de esta crisis que aún atravesamos y de la que estamos saliendo. Todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme. Todos los argentinos estuvieron dispuestos a hacer un esfuerzo para que la salida de esta crisis fuera definitiva. Hoy le toca a la política”, indicó.

“Es momento de que un gasto que es de la política lo podamos dejar de lado. Ese es el dato importante de hoy”, insistió el misionero.

A su turno, el presidente del bloque Encuentro Federal de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, también se manifestó a favor del proyecto para suspender las PASO, y puntualizó que el resultado de las primarias presidenciales del 2019 provocaron “una fragilidad en el plano económico e institucional” del país.

El veterano legislador recordó que cuando la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner le ganó a la que compartió con Mauricio Macri (con éste último a la cabeza) en 2019, se produjo un descalabro en el mercado cambiario que hizo saltar el dólar de 20 a 40 pesos en pocos días.

Para Pichetto, con la suspensión de las primarias de este 2025, “el Congreso está en línea con una visión de hastío y cansancio de la sociedad con la multiplicidad de elecciones”.

Según dijo, “esta elección de medio tiempo también altera y desgasta el proceso político”, y afirmó que es importante avanzar con la suspensión de las PASO para "darle un tiempo mayor a los partidos a que puedan trabajar de cara a octubre para ordenar la elección de diputados y senadores”.

