Guerra en Ucrania: sorpresa por la abstención de Argentina en la ONU

La Asamblea General de la ONU adoptó el lunes una resolución que reafirmó su apoyo a Ucrania y su integridad territorial, tres años después de la invasión rusa. La Argentina se abstuvo en la votación, mientras que Estados Unidos votó en contra.

La votación argentina causó sorpresa ya que, desde su asunción, Milei mantuvo buenos vínculos con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y expresó su apoyo a Ucrania, incluso ofreciendo ayuda militar.

Sin embargo, en la votación en la ONU, Argentina se alineó con países como Brasil, Cuba y China.

El exembajador y analista de política internacional, Diego Guelar, señaló en diálogo con Cadena 3 que la confusión y los cambios de postura no son exclusivos de Argentina, sino que reflejan un clima global. "Estamos arrastrados a ese clima de confusión que afecta a muchos países en el contexto actual", declaró.

También se refirió a la postura cambiante de Donald Trump, quien genera incertidumbre en la política internacional. "No depende todo del Partido Republicano, sino de gestos que van cambiando por minuto y que esto afecta profundamente a naciones periféricas como Argentina".

El analista también advirtió sobre el desafío que representan los partidos extremistas en Europa, lo que puede repercutir en la política global y en la estabilidad de las relaciones internacionales.

"Esto que le pasa a los propios europeos respecto a su relación con Estados Unidos, le pasa al presidente Milei. Él decide una alineación, que es una palabra que a mí no me gusta. Yo prefiero usar las palabras coincidencia, amistad, asociación y no alineación, que es como subordinación. Y resulta ser que de repente se producen votaciones contradictorias", dijo Guelar.

Por último, consultado sobre los dichos de Trump al llamar "dictador" a Zelenski y a la posible convocatoria del presidente estadounidense con su par de Ucrania a una reunión en la Casa Blanca, Guelar declaró que "de golpe apareció este nuevo presidente americano, que dice no hay invasión. Creo que ni Trump garantiza la continuidad de sus posiciones. Esto no lo puedo entender", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.