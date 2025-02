A tres años de la invasión de Rusia a Ucrania, cinco claves del conflicto

Por Marcos Calligaris

A tres años de la invasión de Rusia a Ucrania, el periodista de Cadena 3 Marcos Calligaris explica las claves del conflicto que mantiene en vilo al mundo.

¿Por qué se originó el conflicto?

- Este conflicto tiene respuesta en distintos episodios que tuvieron lugar en Ucrania, básicamente por la separación de Ucrania de la esfera de poder de Rusia. Puntualmente en febrero de 2014 se produce una manifestación muy importante el Euromaidan en Kiev con más de 80 muertos, justamente protestando en contra de la eliminación de un acuerdo que se había llevado a cabo entre Ucrania y la Unión Europea. Este suceso marca un quiebre entre Ucrania y Rusia, entre un presidente ucraniano prorruso y una sociedad que está deseando pertenecer a la esfera de la Unión Europea, pasar a formar parte de otra realidad y no de la que depende de los designios rusos. Esto llevó a una serie de conflictos, como por ejemplo al año siguiente o a los pocos meses la anexión por parte de Rusia de Crimea y paulatinamente con el avance en el este de Ucrania y de alguna manera finalizó con lo que conocemos hoy como la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano.

¿Por qué algunos hablan de "guerra" y otros de "invasión"? ¿Cuál es la diferencia?

-En algunos casos se menciona guerra, en otros casos se habla de una invasión y en algunos casos, como es el de Rusia, se habla de una operación militar especial. En los primeros dos casos tiene que ver con la falta de información en Occidente sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania. En Ucrania hay una guerra desde el año 2014 y lo que sucedió en febrero de 2024 fue una invasión a gran escala de Rusia sobre el este ucraniano. Un movimiento que Rusia tampoco lo llamó ni invasión ni guerra, sino operación militar especial para defender a la población rusófona del este de Ucrania. Pero básicamente esto es una cuestión que tiene que ver con el desconocimiento en aquella oportunidad en Occidente a gran escala de lo que allí estaba sucediendo que es una guerra que ya había comenzado y tuvo el pico máximo de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

¿Cómo están Rusia y Ucrania? ¿Quién va ganando?

- Se puede analizar de diversas maneras. Desde la óptica rusa ha avanzado evidentemente mucho sobre territorio ucraniano. Ellos podrían adjudicarse a este momento una victoria. Han ganado el 11% del territorio enemigo. Pero desde la óptica de Ucrania, teniendo en cuenta que el ejército ruso llegó a kilómetros nomás de la capital Kiev y desde entonces lo ha hecho retroceder, también podría decirse que Ucrania ha logrado defenderse, por supuesto con la ayuda de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, pero ha logrado recuperar gran parte del territorio que había tomado Rusia. De hecho, uno de los objetivos que tenía Rusia o se pensaba que podía pasar en esos primeros días era que tomara todo el país. Eso no sucedió. Por lo tanto, hoy sí podría hablarse de las consecuencias que tienen que ver con la destrucción de buena parte de la infraestructura de Ucrania y de la enorme cantidad de víctimas que en algunos casos, dependiendo del organismo, se habla de 20.000 a 50.000 personas y también en el ejército ruso, donde es difícil conseguir datos, pero que los propios ucranianos hablan de más de 70.000 bajas por parte del ejército de Rusia. Estos son datos muy difíciles de obtener tanto de un lado como del otro. Lo que sí se sabe es que ha muerto mucha gente y que se ha perdido muchísima infraestructura.

Trump dice que, de no resolverse, el conflicto puede desembocar en "la tercera guerra mundial". ¿Esto es posible?

- Yo creo que ese razonamiento tiene un porqué. Antes lo había dicho Putin, antes lo había dicho Lavrov, que es el canciller de Rusia, lo habían mencionado distintos funcionarios estadounidenses y no es una idea alocada, teniendo en cuenta que se trata de un conflicto a gran escala, un conflicto del cual no se veía algo similar desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hay elementos para pensar de que si no se forma un acuerdo pronto, esto podría terminar derivando, si se tiene en cuenta cómo nació la Primera Guerra Mundial, cómo surgió la Segunda Guerra Mundial, hay elementos para pensar que podría desembocar en un conflicto a gran escala, pero será cuestión de avanzar en las negociaciones, que por primera vez en tres años hay un intento concreto en los próximos días de llegar a por lo menos a una primera reunión al haber este cambio de gobierno en Estados Unidos, a un acercamiento primero entre Rusia y Estados Unidos y luego por supuesto deberán tener en cuenta la voz de Ucrania, del pueblo ucraniano, de su presidente y por supuesto del resto de Europa.

No es alocada la afirmación de Trump sobre una Tercera Guerra Mundial teniendo en cuenta los distintos actores en un conflicto en el que está involucrada, nada menos que Rusia, una potencia nuclear, Estados Unidos de una manera indirecta, pero está involucrada, la OTAN con todos los países europeos y que hemos empezado a ver en los últimos tiempos que se involucró Corea del Norte, que China tiene un papel por ahora que lo mira un poco desde afuera pero que podría involucrarse si no se toman medidas, ya es un conflicto global, que termine siendo la Tercera Guerra Mundial es cuestión simplemente de que siga habiendo desacuerdos.

¿Cuándo terminará la guerra?

- Es la pregunta del millón, es algo que ha prometido hacer Trump, lo ha prometido en campaña, es algo que se ha propuesto hacerlo ahora, en los próximos meses, para eso ya se ha comunicado y ya está negociando directamente con Rusia, con Vladimir Putin, ya ha puesto en jaque a Zelenski, le ha reclamado la devolución de la ayuda que ha dado y ahí tenemos dos factores, uno, es el primer momento luego de tres años en el que hay un momento puntual en el que se van a juntar las partes a dialogar, a tratar de buscar la paz, por supuesto para eso hay que sumar a Ucrania y hay que sumar a Europa, algo que Trump por el momento no está haciendo, pero lo que está claro es que incluso si se llegara a un alto al fuego que es el primer objetivo en los próximos días o meses, es un conflicto que tiene para largo por lo que significa este divorcio entre Ucrania y Rusia que son o eran dos pueblos hermanos, dos pueblos eslavos que compartían mucho más que la cultura, pero que hoy tienen nortes diferentes, es una Ucrania que quiere pertenecer a la Unión Europea, que quiere ser parte de la OTAN y Rusia que no logra hacerse la idea de que Ucrania ya no es un país que depende de su economía, que depende culturalmente de lo que dicta Moscú, básicamente que ya no forma parte más de la ex Unión Soviética.