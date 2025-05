Ficha Limpia: críticas al manejo parlamentario del PRO y La Libertad Avanza

La ex titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, expresó su profunda indignación y sorpresa tras el rechazo en el Senado de la Nación del proyecto de ley de Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas con condenas por corrupción en segunda instancia sean candidatas a cargos públicos.

En diálogo con Cadena 3, Ferreira Rubio calificó el episodio como una demostración de la falta de ética de algunos representantes y señaló la baja exigencia de la sociedad frente a la corrupción como un factor cultural arraigado.

"Seguí la votación en directo y no podía creerlo. Pensé que alguien diría 'se registró mal mi voto', pero no pasó. La algarabía del kirchnerismo, como si fuera un gol, fue generalizada", relató.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La experta apuntó directamente a dos senadores misioneros (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut) que, según afirmó, habían confirmado su apoyo a Ficha Limpia minutos antes de la votación, pero cambiaron su voto y "salieron disparados como rata por tirante, sin dar la cara".

Ferreira Rubio criticó su falta de valentía para responder a la prensa y explicar su decisión, destacando que "no todos los senadores y deputados tienen las calidades éticas y de integridad que deben tener".

La especialista también cuestionó el manejo parlamentario de las fuerzas que defendían el proyecto, como Pro y La Libertad Avanza, que aseguraban contar con los votos necesarios. "Si no estaban garantizados, no se debió llevar al recinto. Cuando un proyecto es rechazado, no se puede rediscutir hasta el año próximo, perdiendo la media sanción", explicó.

Esto, sumado a la politización del debate en un año electoral, tiñó la discusión y generó un aprovechamiento político por parte de las fuerzas en competencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ferreira Rubio comparó la situación argentina con otros países donde no se necesitan leyes como Ficha Limpia porque la sociedad no tolera la corrupción. Citó el caso del "Toblerone Gate" en Suecia, donde un ministro renunció por usar una tarjeta oficial para compras personales mínimas. "En esas sociedades, los ciudadanos exigen integridad y los políticos renuncian ante el clamor popular, sin esperar sentencias judiciales", afirmó.

En contraste, señaló que en Argentina persisten factores culturales que normalizan la corrupción, desde refranes como "hacete amigo del juez" del Martín Fierro hasta la indiferencia actual de la sociedad. "La tolerancia, el 'roban pero hacen' o 'roban pero me dan', es el caldo de cultivo para la corrupción. Ayer, los senadores festejaban la impunidad en la cara de los ciudadanos, sin recato", denunció.

Ferreira Rubio también alertó sobre el rol de "señores feudales" que manejan a senadores a control remoto desde las provincias, lo que agrava la falta de transparencia.

"Los consensos básicos sobre honestidad y confianza están quebrados. Hay que trabajar para que la corrupción no sea aceptable", concluyó, exigiendo que los senadores que cambiaron su voto den explicaciones públicas por sus acciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.