El Suoem intensificará las asambleas informativas en los próximos días

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) anunció un plan de medidas de fuerza en respuesta a un atraso salarial del 14,34% y a la precarización laboral en la Municipalidad de Córdoba.

El vocero del gremio, Ariel König, explicó que las acciones comenzarán este fin de semana y se extenderán hasta mediados de mayo, afectando la atención al público en diversas reparticiones municipales.

En diálogo con Cadena 3, König explicó que, tras el rechazo del Ejecutivo municipal a actualizar salarios y la propuesta de congelarlos hasta agosto, el cuerpo de delegadas y delegados resolvió iniciar asambleas de dos horas por turno en todas las reparticiones, incluyendo fines de semana y feriados, hasta el próximo martes. A partir de ese día, las medidas se intensificarán con manifestaciones y asambleas sectoriales en la vía pública.

El cronograma de protestas quedó resuelto de la siguiente manera:

• 6 de mayo: asamblea en el centro de la ciudad con áreas administrativas, escuelas, parques educativos y jardines de nivel inicial.

• 8 de mayo: asamblea sectorial de áreas operativas y de ambiente.

• 13 de mayo: gran asamblea con todos los Centros de Participación Comunal (CPC), áreas de salud, dispensarios y hospitales.

Durante este período de asambleas, la atención al público se verá resentida por las dos horas diarias de paro. König aclaró que no se trata aún de un plan de acción definitivo, sino de "asambleas informativas" para visibilizar el reclamo.

El Suoem reclama un atraso salarial del 14,34%, calculado desde mediados de noviembre de 2024 hasta marzo de 2025, período marcado por la devaluación y alta inflación. König proyectó que, de mantenerse el congelamiento salarial hasta agosto, el atraso podría alcanzar el 30%.

En cuanto a la comparación con datos oficiales de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que indican un salario promedio de $2.710.000 para los 9.653 afiliados al Suoem (frente a un salario mínimo de $300.000), König insistió en que el foco no está en la nominalidad, sino en el poder adquisitivo perdido. "No vamos a aceptar una disminución de salarios. Hay que nivelar para arriba, no para abajo", sentenció.

El gremio también denunció la precarización laboral, especialmente de monotributistas y becarios ingresados en 2020, durante la pandemia, cuyos salarios oscilan entre $120.000 y $300.000 en los mejores casos, sin obra social.

König destacó casos extremos, como trabajadoras embarazadas que enfrentan estas condiciones "indignas". "Es una vergüenza lo que está haciendo esta gestión", afirmó en diálogo con Cadena 3, exigiendo la regularización de estos trabajadores, un compromiso incumplido por la actual administración.

Consultado sobre la relación con los empleados municipales no afiliados al Suoem, como los 4.000 servidores urbanos, König señaló que parte del conflicto incluye la lucha por la regularización de estos trabajadores precarizados. Sin embargo, evitó profundizar en la dinámica con los no afiliados, centrándose en el reclamo general.

Respecto al anuncio del intendente Daniel Passerini, que pidió la renuncia de todo su gabinete, König fue cauto: "Nosotros como gremio no co-gobernamos, son decisiones del intendente. La ciudadanía dirá cuántos son los éxitos y cuántos son los fracasos, cada uno tendrá su opinión", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.