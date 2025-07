El uso del megáfono en Argentina: ¿necesidad o retroceso?

Por Adrián Simioni

En pleno siglo XXI, cuando la tecnología nos envuelve y el sentido común debería ser moneda corriente, me encuentro sorprendido ante el auge de un viejo conocido: el megáfono.

En Tucumán, parlantes instalados en espacios públicos alertan contra el vandalismo, mientras que en La Plata una inspectora municipal guía a los peatones sobre cómo cruzar la calle, como si estuviéramos en un aula de jardín de infantes.

No puedo evitar preguntarme: ¿es esto un avance o un retroceso cultural? La escena me resulta desconcertante. ¿De verdad necesitamos que una voz amplificada nos indique cómo comportarnos en la vía pública? ¿Acaso no sabemos ya que debemos usar el cinturón de seguridad o por dónde cruzar una calle?

Estas intervenciones, lejos de empoderar a la ciudadanía, parecen infantilizarnos, como si los argentinos no pudiéramos actuar con responsabilidad sin que alguien nos lo ordene a gritos.

La paternalización de la sociedad, en este caso, no solo subestima nuestra capacidad, sino que pone en duda nuestra madurez como colectivo. El debate trasciende el ruido del megáfono y nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras. En países como Chile, Uruguay o Brasil, los peatones tienen prioridad y los autos frenan sin necesidad de que un altavoz lo recuerde.

En Argentina, en cambio, seguimos luchando con una educación vial que no termina de arraigar. ¿Es el megáfono la solución? Lo dudo. Más que un instrumento de orden, parece un síntoma de nuestra incapacidad para confiar en el civismo y en la educación como herramientas de cambio.

No niego que la intención detrás de estas iniciativas pueda ser noble: cuidar el espacio público, mejorar la seguridad vial, prevenir el caos. Pero la forma importa tanto como el fondo. Usar un megáfono para guiar a los peatones o advertir sobre el vandalismo no solo suena anacrónico, sino que podría ser contraproducente.

¿Qué mensaje enviamos cuando tratamos a los ciudadanos como si necesitaran una supervisión constante? En lugar de fomentar la responsabilidad individual, corremos el riesgo de perpetuar una cultura de dependencia.

El megáfono, que hoy resuena en Tucumán, La Plata y quién sabe cuántos otros rincones del país, se ha convertido en una especie de estrella mediática, pero no necesariamente en un símbolo de progreso.

Me pregunto si, en vez de amplificar instrucciones, no sería más efectivo amplificar la educación, la conciencia cívica y el respeto mutuo. Porque, al final del día, el verdadero desafío no está en el volumen de la voz, sino en la capacidad de construir una sociedad que no necesite que le digan cómo cruzar la calle.