El hijo del intendente de Juárez Celman chocó contra una moto

Un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las avenidas, Japón y Juan B. Justo, en barrio Remedios de Escalada; provocaba demoras esta mañana en esa zona de la capital cordobesa.

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana, involucró a una camioneta Fiat Toro y una moto conducida por un joven de 24 años.

El conductor de la camioneta, Maximiliano Reschia, hijo del intendente de Juárez Celman, Fabián Reschia, relató lo sucedido: "La moto venía en el mismo sentido mío y no sé qué pasó, que lo vi encima, no sé si porque no tenía luz o por qué, y bueno, y lo toqué y se cayó nada más".

A pesar del impacto, el joven motociclista se encuentra en buen estado de salud. Reschia confirmó: "Sí, está bien el chico".

Además, el conductor de la Fiat Toro añadió: "¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Estás yendo a laburar? Sí, ya he entrado a trabajar".

No se reportan heridos de consideración, pero las autoridades advierten sobre las demoras en la rotonda debido al accidente.

Informe de Lucía González.