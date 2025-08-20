El abogado de Catrambone recusó al fiscal Mondino por "pérdida de objetividad"

Pascual Catarambone, exdirector de la Crese y dirigente del gremio Surrbac, enfrenta acusaciones de negocios incompatibles relacionadas con su vinculación a dos empresas privadas. Estas denuncias son parte de una investigación del fiscal Franco Mondino, que recientemente elevó a juicio.

La controversia surgió tras la recusación presentada por el abogado de Catrambone, Eduardo Gómez Caminos, quien argumentó en Cadena 3 que el fiscal perdió la objetividad al rechazar varias pruebas ofrecidas por la defensa.

Al respecto, Gómez Caminos dijo que el lunes procedió a la recusación con causa del doctor Mondino, "a la vez que advertí del estudio del expediente un adelanto de opinión en un decreto, con lo cual entiendo que ha perdido la objetividad para poder intervenir en la causa".

El abogado también destacó que la situación es “al menos anómala”, ya que el fiscal elaboró la pieza acusatoria sin resolver el incidente de recusación. "No es el órgano competente para acusar a mis clientes", afirmó Gómez Caminos, refiriéndose a Catrambone y su asociado Agustín Catrambone.

El debate sobre la competencia del fiscal en este caso se mantiene en vilo, y la resolución final queda en manos de la justicia.

Informe de Francisco Centeno.