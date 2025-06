Echevarría criticó el viaje de legisladores cordobeses a Chile: "No es prudente"

La legisladora provincial Luciana Echevarría, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, expresó su rechazo al viaje de un grupo de legisladores cordobeses a Chile para participar en el "Córdoba Day" y en actividades de la CEPAL.

Si bien fue invitada, la legisladora explicó en diálogo con Cadena 3 que decidió no sumarse a la comitiva y cuestionó la pertinencia de estos viajes en el actual contexto social y político de la provincia, calificándolos como una "falta de lectura" de las necesidades de la población.

La comitiva está integrada por la vicegobernadora Myrian Prunotto; la legisladora y vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández; y los legisladores, presidentes de bloque, Miguel Siciliano, Agustín Spacessi, Matías Gvozdenovich, Karina Bruno, Dante Rossi, Federico Alesandri, Oscar Tamis y Graciela Bisotto.

Echevarría señaló que no está en contra de los viajes parlamentarios en general, pero sostuvo que estos deben estar estrictamente ligados a la labor legislativa. "No me pareció ni pertinente ni prudente en el contexto que estamos viviendo, sumamente crítico, donde hay un montón de problemas que tiene la gente no resueltos", afirmó.

La legisladora subrayó que la Legislatura de Córdoba enfrenta cuestionamientos por su escasa actividad, con sesiones menos frecuentes, debates poco profundos y críticas por el número de contratados.

En este marco, actividades como el "Córdoba Day" —un evento destinado a promover inversiones con empresarios extranjeros— no tienen relación directa con las tareas legislativas. "Es difícil no catalogar este tipo de iniciativas como un poco de turismo", sostuvo Echevarría, quien también mencionó viajes previos de legisladores cordobeses a Paraguay y España, organizados por motivos que, a su juicio, no justifican la inversión de recursos públicos.

Por otra parte, Echevarría también abordó otras decisiones polémicas, como el feriado otorgado a los empleados legislativos —el tercero en dos semanas— y la realización de una clase de yoga en la Unicameral. Si bien defendió el derecho de los empleados a un día libre, aclaró que los legisladores, como representantes políticos, no deben ser equiparados a trabajadores de planta, ya que perciben "dietas muy distintas" y tienen responsabilidades distintas.

Sobre la clase de yoga, señaló que la Legislatura podría funcionar como un espacio abierto a actividades culturales, pero enfatizó que el problema radica en lo que no se hace.

Echevarría también criticó la desconexión de la clase política con la realidad social, comparando estos viajes con los realizados por el presidente de la Nación, Javier Milei. "Critica y se llena la boca hablando de la casta política, pero él ya hizo 30 viajes al exterior que nos han costado millones de pesos, muchos de ellos sin relación directa con su labor. Si un presidente que critica a la casta política hace esto, imagínate lo que pasa por abajo", reflexionó.

Además de Luciana Echevarría, no participaron en esta gira de legisladores a Chile integrantes del juecismo y los presidentes de los monobloques Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), Luciana Echevarría (izquierda); y Gregorio Hernández Maqueda.

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.