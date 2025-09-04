Dequino: "Los partidos se juegan en la cancha, no en el pizarrón"

El exdirector del Banco Nación y secretario de Economía de la Ciudad de Córdoba, Diego Dequino, habló con Cadena 3 sobre la intervención directa del Tesoro Nacional en el valor del dólar, las razones por las que el gobierno tuvo que hacerlo y qué escenarios se avizoran tras las elecciones bonaerenses.

- ¿Economía tiene poder de fuego para contener al dólar por debajo del máximo de la banda de este régimen de flotación?

El gobierno va a jugar fuerte hasta el viernes, que está el mercado abierto. Y veremos luego cómo resulta la elección del domingo en Provincia de Buenos Aires. Creo que este es el punto, ¿no? No hay que mirar a octubre, Si yo tuviera que poner un primer elemento.

El gobierno tiene nafta en materia financiera y monetaria para jugar una cantidad de días que si hay presión del mercado no le va a alcanzar hasta octubre.

Entonces, la manera de compensar esto es que tenga un buen resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires el domingo, que creo que el gobierno apuesta a eso. Ahora, si el resultado es bueno en Provincia de Buenos Aires para el gobierno lo más probable es que el gobierno acelere y aumente la presión sobre el mercado para corregirlo-

Acá la discusión de fondo, para que la gente lo entienda, es que hay entre 12 y 14 mil millones de dólares en pesos, el equivalente en pesos de ese monto, que están en el aire. Que los tiene el sistema financiero pero que no los puede terminar de aterrizar. Esto es un subproducto de cuando se desarmaron las LEFI.

Con lo cual el gobierno, la manera de aterrizarlo es forzarlo a que el sistema financiero siga haciendo malabares con esa cantidad de dinero, el sistema financiero se resiste, y esta es la tradición que tenemos entre el dólar y la tasa de interés.

Si les va bien políticamente el domingo, van a acelerar, vamos a ver un aumento de encajes, vamos a ver intervenciones en el mercado, vamos a ver un modelo muy activo en la regulación hasta octubre. Ahora, si no les va bien en la elección del domingo - veremos en ese caso cuánto sería que no les vaya bien, ¿no?- en ese caso creo que van a estar obligados a sentarse a acordar con el sistema financiero y muy probablemente tengan que restablecer alguna herramienta como había cuando estaban las Leliqs y las Lefis.

Yo no soy de la idea de que tengan que volver a poner el cepo y no creo que sea ese el plan del gobierno, pero sí van a tener que devolver el mecanismo de relojería que tenía el sistema bancario para administrar el excedente de depósito que tiene, porque recordemos que los bancos tienen mucho más depósito de lo que prestan. Un depósito que es razonable, pero un préstamo raquítico del sistema financiero argentino.

- ¿Puede ocurrir con la elección del domingo algo similar a lo que ocurrió con las PASO del 2019 en el impacto del mercado financiero?

Hay dos escenarios. Si el resultado es muy malo, quizás puede parecerse a aquellas PASO del 2019, pero creo que hay un aprendizaje y creo que en ese caso el gobierno tiene margen para sentarse a negociar porque en esta situación el problema, yo insisto con esto, está auto infligido por el gobierno. O sea, el gobierno que ha puesto los bancos contra la espada y la pared en términos de decirle ahí tenés entre 12.000 millones y 14.000 millones de dólares equivalente en pesos: gestionalo.

Y los bancos al pronto dijeron yo no puedo gestionar esto porque no tengo dónde colocarlo de un día para otro. Y si no tengo dónde colocarlo empiezo a tener problemas de rentabilidad y cómo mantener la estructura. Y esta es la pelea que hay.

En el 2019 la situación era otra, veníamos de una corrida, ¿no? Hacía ya más de un año, el gobierno venía muy golpeado en materia financiera y el resultado político indicaba que iba a haber un cambio directo de rumbo porque estábamos ante la inminencia de un cambio de gobierno, después de esas PASO. Yo necesariamente no veo la misma situación.

- ¿Por qué crees vos que el gobierno se confió en terminar con las LEFI y dejar esos pesos dando vuelta? ¿O pensó que esos pesos iban a ir a bonos del Tesoro en lugar de tenerlo en papeles respaldados por el Central sin ningún tipo de problema? ¿Qué creyó el gobierno?

No, para mí el gobierno se enamoró del pizarrón. Y el partido no se juega en el pizarrón, se juega en la realidad. Porque esa cantidad de dinero no estaba previsto que el gobierno lo absorbiera con bonos, no es que el gobierno tenía necesidad de tomarlo como deuda.

De hecho, como a los bancos lo que les sobraron empezaron a meter presión sobre el dólar y la tasa de interés el gobierno tuvo que agregar una nueva emisión de bonos para tratar de calmar eso.

Yo creo que el plan que el gobierno tenía era que eso derramara muy rápidamente al crédito privado, que eso sí tiene que ver con la impronta que tiene el gobierno en materia de política económica. Pero bueno, la velocidad con la cual eso puede derramar al sector privado es muchísimo más lenta que la necesaria para una coyuntura sin cualquiera de estas características.

Yo creo que ahí, vuelvo a insistir con esto, se enamoraron del pizarrón, dibujaron una jugada y se olvidaron que para que esa jugada ocurriera tenía que pasar una cierta cantidad de tiempo.

Diferente hubiese sido si el programa de saldo de las LEFI se hubiera desarrollado a lo largo de 12 o 14 meses, muy probablemente en ese caso, esa cantidad de dinero, esa masa de dinero, hubiera ido aterrizando progresivamente en carteras privadas. De hecho, los bancos venían colocando a muy buen ritmo, aunque faltaba un montón, claro, para terminar de colocar todo lo disponible.

Y al interrumpir el mecanismo este de relojería de golpe los pusieron en una situación absolutamente incómoda y los bancos en defensa de su patrimonio.

- ¿Cualquiera fuera el resultado para el gobierno, bueno o malo, lo que es inexorable es que la economía en términos de actividad real siga raquítica hasta las elecciones de fin de octubre, al menos?

Claro, con esta tasa de interés absurda que alguien pueda endeudarse para consumir o producir y con este nivel de incertidumbre que hay en torno al dólar.

Pero vuelvo a insistir: es el propio gobierno el que ha introducido en la mesa esta incertidumbre. Esto es un rasgo muy diferente de 2018, donde el problema vino de un shock externo, claramente, que se había interrumpido el proceso de acceso a los mercados de capital.

En este caso auto infligido, con lo cual la inestabilidad del dólar, sumada a las tasas de interés extraordinarias, hace inviable las chances de que la actividad económica prospere sobre la base de los apalancamientos financieros. Cortada la palanca, es muy difícil pensar que la actividad económica vuelva a reactivarse de manera robusta y sostenida.

