Córdoba: el Estado provincial deberá indemnizar a la familia de "Güere" Pellico

El Juzgado Civil y Comercial de 24° Nominación de Córdoba ratificó la sentencia que obliga al Estado provincial a indemnizar a los familiares de Fernando "Güere" Pellico, el joven asesinado en 2014 por efectivos de la Policía.

La jueza Alejandra Sánchez Alfaro determinó que el homicidio, cometido con arma reglamentaria por los agentes Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva, no tuvo justificación alguna. Ambos policías ya fueron condenados a prisión perpetua por un tribunal penal.

Los familiares demandaron al Estado por su responsabilidad objetiva en el crimen, argumentando que los agentes actuaron en ejercicio de sus funciones y con armas proporcionadas por la fuerza.

La jueza respaldó el reclamo, destacando que el Estado debe responder civilmente por los daños causados por sus agentes, ya sea en el cumplimiento de sus tareas o por el uso indebido de armamento oficial.

Además, la sentencia ordena la publicación del fallo como medida de reparación por el daño a la dignidad de la víctima y su familia, quienes sufrieron un trato discriminatorio y violencia institucional.

Sánchez Alfaro subrayó que este tipo de conductas violan derechos constitucionales, como el derecho a la vida, la integridad y la libertad, y atentan contra la dignidad humana. El fallo busca ser un mecanismo de prevención para evitar futuros casos de violencia policial y servir como "ejemplo para la sociedad".

Por último, la jueza dispuso la instalación de una señalización en el lugar del homicidio en homenaje a "Güere" Pellico, con el objetivo de mantener viva la memoria del caso y prevenir hechos similares en el futuro.

Informe de Francisco Centeno.