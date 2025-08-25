Caso Andis: Rodríguez Machado apoyó al Gobierno y dijo que la Justicia "actúa"

La diputada Laura Rodríguez Machado se pronunció sobre el escándalo de corrupción vinculado a audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por una presunta organización dedicada a coimear en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, involucrando a figuras clave del Gobierno, incluyendo a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza (LLA).

Rodríguez Machado, quien es candidata a diputada por LLA, expresó a Cadena 3 que "la Justicia está actuando a una velocidad muy buena" y destacó que los teléfonos secuestrados están en peritaje. "Esto se tiene que aclarar lo más pronto posible", afirmó, haciendo énfasis en la necesidad de una investigación exhaustiva.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi lideran la investigación, aunque el oficialismo mostró su descontento hacia Picardi por sus antecedentes. La diputada señaló que "en Argentina la Justicia funciona" y citó el caso de Cristina Fernández de Kirchner como una prueba de ello, destacando que "no ha habido ninguna cuestión de imposibilidad de investigación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la naturaleza de los audios, Rodríguez Machado aclaró que "no hay nada probado", pero reconoció que "la voz de Spagnuolo está allí" y que "tiene el deber de denunciarlo porque es funcionario público". En cuanto a la respuesta del Gobierno, sostiene que el presidente Javier Milei "optó por quitarlo de su cargo" y que se intervino ANDIS para investigar la situación.

La diputada también criticó el "populismo legislativo" en el Congreso, señalando que hay temas importantes que deben ser tratados, como la baja de la edad de imputabilidad y la ley de legítima defensa. "El Congreso tiene que elegir las cosas que también le interesan a la gente", enfatizó.

Rodríguez Machado reafirmó que "acá no debe haber ningún argentino ni ningún funcionario que permita la corrupción en Argentina" y que "si hay cientos de funcionarios que actúan mal, que tengan lo que les corresponda según la ley".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.