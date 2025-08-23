En vivo

Política y Economía

Guillermo Francos: "Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos"

El jefe de Gabinete planteó que detrás de la denuncia por las supuestas coimas existe "un armado político" y remarcó que el Gobierno se mantiene “tranquilo” pese a la repercusión pública. 

23/08/2025 | 16:55Redacción Cadena 3

FOTO: Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió este sábado a marcar la posición oficial frente al escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios que aluden a un presunto esquema de coimas.

El funcionario sugirió que la aparición de esas grabaciones coincide deliberadamente con el debate en Diputados sobre la ley de emergencia en discapacidad, y planteó que detrás de la denuncia existe un armado político.

“Casualmente aparece este escándalo de grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, justo en el momento en que se debatía la emergencia en discapacidad. Cuando uno combina una cosa con la otra, todo tiene cierta causalidad”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

El funcionario remarcó que el Gobierno se mantiene “tranquilo” pese a la repercusión pública y atribuyó el revuelo al clima electoral. “Todo lo que ha tomado estado público generó comentarios y acción política. Hay sectores que buscan aprovechar la situación para debilitar al oficialismo, porque saben que hay un fuerte apoyo popular hacia el presidente Javier Milei”, aseguró.

Confianza en la Justicia y críticas a Spagnuolo

Francos señaló que la administración no teme al avance judicial. “La pelota está en la cancha de la Justicia. Si existieran responsabilidades, los responsables deberán ser procesados y sentenciados. Nosotros no tenemos nada que ver”, afirmó.

El jefe de Gabinete explicó que, ante la falta de explicaciones de Fernando Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, el Gobierno decidió desplazarlo del cargo, intervenir el organismo y ordenar una investigación interna a cargo del Ministerio de Salud.

También cuestionó la actitud del exfuncionario: “Si Spagnuolo tenía sospechas, debía denunciarlas ante la Justicia. No lo hizo. Si no tiene pruebas, sus dichos carecen de fundamento; y si las tiene y no las presentó, incumplió deberes de funcionario público”.

Milei, sereno y molesto

Francos reveló que habló con el presidente sobre el caso y lo encontró “tranquilo, aunque molesto porque sabe contra qué está luchando”. En su visión, Milei está convencido de que “se trata de un momento preelectoral” y que “será el pueblo el que decida en las urnas”.

El jefe de Gabinete descartó que la investigación pueda frenar al mandatario: “Al presidente Javier Milei no se lo puede frenar con estas cosas”, enfatizó.

Los vínculos de Spagnuolo

El funcionario también se refirió al perfil político del exdirector de la ANDIS. Según relató, Spagnuolo ingresó a La Libertad Avanza por recomendación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque aclaró que su vínculo con Milei “no era muy estrecho”.

“Él pidió el cargo de la ANDIS y al presidente le pareció razonable”, dijo Francos, quien además recordó que Spagnuolo formaba parte del círculo de colaboradores que participaba de las cenas de los domingos en Olivos, encuentros en los que —según detalló— “se conversa de política y se escucha ópera”.

Lectura rápida

¿Qué escándalo está enfrentando la ANDIS? Se trata de un presunto esquema de coimas tras la difusión de audios.

¿Quién es el jefe de Gabinete que se expresó sobre el tema? Es Guillermo Francos.

¿Cuándo se produjo la aparición de los audios? Justo durante el debate en Diputados sobre la ley de emergencia en discapacidad.

¿Cómo reaccionó el Gobierno ante la situación? Se mantiene tranquilo y atribuye el revuelo al clima electoral.

¿Por qué se desplazó a Fernando Spagnuolo? Por la falta de explicaciones sobre las denuncias y por la intervención del organismo.

