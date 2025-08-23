Villarruel habló del escándalo de los audios: "Es un momento difícil y confuso"

En medio de la tormenta política desatada por los audios que aluden a presuntas coimas y con las tensiones internas que mantiene con Javier y Karina Milei, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, eligió Chubut para enviar un mensaje político y personal. “Es un momento difícil y bastante confuso. Tomar definiciones políticas no es fácil. Pero yo no soy una figura decorativa: cumplo el rol que me da la Constitución”, aseguró en declaraciones que marcaron el tono de su visita al sur del país.

A dos mil kilómetros del epicentro del escándalo, Villarruel compartió agenda con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, referente del espacio Provincias Unidas, y participó de los actos oficiales por el 90º aniversario de Río Mayo, la localidad donde pasó parte de su infancia.

Allí fue distinguida como Huésped de Honor y recordó sus años de niñez junto a su padre militar en el Regimiento N° 37 del Ejército. “Fui muy feliz viviendo en Río Mayo. Aprendí a amar el paisaje patagónico y a enfrentar las adversidades del interior profundo. Soy chubutense por adopción y por elección”, expresó emocionada.

Federalismo y respaldo a Torres

Durante las dos jornadas de actividades en el sur provincial, Villarruel acompañó al mandatario en la inauguración de obras del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, la visita al Centro de Monitoreo de Río Mayo y el Club de Abuelos local. Allí volvió a remarcar su vínculo con el interior del país: “Parte de mi rol es estar en contacto con senadores, gobernadores y escuchar las necesidades de las provincias. Me interiorizo de sus realidades porque no quiero ser un vicepresidente ausente”.

Torres, por su parte, no dudó en presentar a la vicepresidenta como una aliada clave para fortalecer la agenda federal. “El pueblo chubutense tiene en ella una aliada, porque cada vez que necesitamos trabajar un proyecto, nos escuchó y cumplió. Hoy está aquí, acompañándonos”, destacó el gobernador.

En su discurso, el mandatario provincial insistió en la necesidad de superar la grieta y construir consensos: “Cuando a uno le toca gobernar, ya no hay ‘ellos’ y ‘nosotros’. Tenemos que contar con la madurez dirigencial suficiente para concentrarnos en mejorar la calidad de vida de nuestra gente y sentarnos incluso con quienes no piensan igual”.

Un gesto político en tiempos convulsos

La visita de Villarruel se leyó también como un guiño hacia Provincias Unidas, el espacio que busca consolidarse como alternativa federal y que integran, además de Torres, los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

En paralelo, la vicepresidenta buscó despegarse de la imagen de confrontación permanente con la Casa Rosada. “Los argentinos me votaron como vicepresidente de la Nación. Más allá de los devenires políticos, cumplo mi rol con probidad”, subrayó.

El gesto de viajar a la Patagonia en medio del ruido por los audios, y mientras la interna libertaria mantiene en vilo a la política nacional, reconfigura la figura de Villarruel: entre la defensa de su institucionalidad y la construcción de puentes con gobernadores que se proponen como contrapeso del poder central.