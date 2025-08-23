Angeloz y el "lápiz rojo": la idea liberal que Menem aplicó y que Milei elogia

Rumbo a las elecciones del 14 de mayo de 1989, el entonces candidato a presidente por el radicalismo y gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, planteaba la necesidad de achicar el Estado con un “lápiz rojo” y dejar atrás el modelo proteccionista que había guiado a Argentina.

Angeloz, de cuya muerte se cumplen ocho años este sábado 23, encaró la campaña frente al riojano Carlos Menem con una propuesta de corte liberal que, al final, terminó siendo aplicada por el riojano, al que el actual presidente Javier Milei considera uno de los mejores presidentes de la historia.

Sin embargo, estas ideas de Angeloz fueron cuestionadas internamente en el radicalismo, en particular por los sectores que se consideraban más progresistas o ligados a la centroizquierda.

Los principales asesores económicos de Angeloz eran por entonces Ricardo López Murphy, Francisco "Pancho" Mezzadri y Adolfo Sturzenegger, padre de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación de Javier Milei.

Adiós al modelo

En la campaña, Angeloz planteaba “la necesidad de dejar atrás el viejo modelo económico argentino, el que presidió la vida de los argentinos durante más de 40 años, tal vez casi medio siglo, la del proteccionismo”.

Y añadía: “Aquella que hacía que el producto argentino no tuviera competitividad con el resto del mundo, porque era un producto que, en función de la protección, del proteccionismo, estaba consumido por los 30 millones de argentinos, cualquiera fuera la calidad del producto”.

¿Cómo veía al Estado?

“Durante todo ese largo tiempo fue dejando de hacer las cosas para las que fue creado, las razones de la existencia del Estado. Y se preocupó durante estos 40 años por atender actividades que eran propias del sector privado en vez de atender las que le eran menester a esa razón de creación, es decir, la salud, la educación, la defensa, la seguridad, etc. Y fue a participar en la actividad que era propia del sector privado, es decir, lo que hace necesariamente a esta actividad propia, por ejemplo en el caso de los servicios públicos”.

Angeloz proponía como “imprescindible” cortar “con esta vieja y deficiente manera de operar para convocar cuanto antes al sector privado”.

“Y transformar entonces nuestra economía, de protegida como es, a una economía abierta, flexible, dinámica, creativa, para que el mundo sepa que, sobre reglas de juego claro, pueden venir una Argentina que alcanzando su estabilidad política va a dar las reglas para esa estabilidad económica que aspiramos todos los argentinos”.

Aunque luego fue derrotado, el entonces gobernador de Córdoba decía: “Si la voluntad popular me elige presidente de la nación a partir del 14 de mayo, la primera petición que le formularía al presidente saliente, en este caso el doctor Raúl Alfonsín, que fenece su mandato en diciembre de 1989, sería que me dejara estructurar el presupuesto de 1990.”

Alfonsín, sin embargo, debió entregar el poder seis meses antes a un ya elegido Menem.

Pero Angeloz planteaba: “La idea mía es que en esta estructuración del presupuesto estén la totalidad de los gastos en que incurre el Estado para que no tenga que actuar el Banco Central como una tesorería paralela”.

El lápiz rojo

Avanzaba luego con el recorte en el Estado: “Además trataría yo de tomar un lápiz grueso colorado reduciendo todos los gastos públicos innecesarios no prioritarios en la nación y que influyen directamente sobre el déficit fiscal argentino y que luego se traslada o incide directamente sobre lo que es la inflación de los argentinos, a la que yo he calificado como el más perverso de los impuestos que paga la sociedad”.

“A esto entonces tiene que estar dirigida nuestra lucha, a la contención del gasto, a la austeridad, a la racionalidad en el gasto para que quien pague el tributo, su impuesto, sepa realmente que está dirigido y ordenado con eficiencia”, sostenía.