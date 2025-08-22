En vivo

La Justicia le prohibió a Diego Spagnuolo salir del país: sigue en libertad

Lo decidió el juez federal Sebastián Casanello. Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini.

22/08/2025 | 21:20Redacción Cadena 3

FOTO: Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia de Discapacidad (Andis).

El juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado hoy.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Francos fue el único funcionario que se refirió a las supuestas coimas:

El Gobierno Nacional rompió el silencio en torno al escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".

El jefe de Gabinete intentó tomar distancia del exfuncionario, asegurando que no tiene "ninguna relación" con él (a quien se refirió como 'español'), pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién prohibió la salida del país a los imputados?
El juez federal Sebastián Casanello prohibió la salida del país a los cinco imputados.

¿Por qué se tomó esta medida?
Fue a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, debido al escándalo por los audios de Diego Spagnuolo.

¿Quiénes están incluidos en la prohibición?
Los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

¿Qué dijo el jefe de Gabinete sobre el escándalo?
Guillermo Francos aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de un "sistema irregular de retornos".

¿Cuál es la relación entre el Presidente y Spagnuolo?
El Presidente conoce a Diego Spagnuolo y fue abogado del presidente en alguna causa.

