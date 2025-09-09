Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba: a cuánto quedaron
La modificación de los valores fue anunciada en el Boletín Oficial y se debe al reciente ajuste en el precio de la nafta súper.
09/09/2025 | 07:01Redacción Cadena 3
FOTO: Policía Caminera de Córdoba. (Foto: Twitter Policía de Córdoba)
Audio. Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba: a cuánto quedaron
Radioinforme 3
Los montos de las multas impuestas por la Policía Caminera de Córdoba volvieron a incrementarse debido al reciente ajuste en el precio de la nafta súper, según lo publicado este martes 9 de septiembre por el Gobierno provincial en el Boletín Oficial.
Este cambio se basa en la Ley de Tránsito 8.560, que utiliza las Unidades Fijas (UF) como parámetro, equivalentes al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper.
#BOP— Guille López (@guielopez) September 9, 2025
Aumentan las multas de la #PoliciaCaminera
Se actualizó el valor de la Unidad Fija de Multa, atada al precio de la nafta súper de YPF
-¿A cuánto cotiza el litro de nafta cuando ese valor depende de la hora del día y el lugar de la estación?
-$1441 pic.twitter.com/hAZzLgJfxU
Nuevos rangos de multas
Las multas se clasifican según la gravedad de las infracciones, y los montos ahora reflejan el aumento en el costo del combustible. A continuación, detallamos cómo quedan los valores:
Leves: infracciones como conducir fumando con pérdida de 0 a 2 puntos.Tienen una penalización de 20 a 100 UF. Hasta $144.100
Graves: sanciones de hasta $288.200 con pérdida de 2 a 5 puntos. Una infracción de este tipo puede ser no llevar las luces encendidas.
Muy graves: cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, de 200 a 400 UF, con pérdida de 5 a 20 puntos. Hasta $576.000
Máximas: destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias, o grados máximos de alcoholemia: de 1200 a 2.000 UF; e inhabilitación para conducir y hasta denuncia penal en algunos casos. Hasta $2.882.000
Lectura rápida
¿Qué se incrementó en Córdoba?
Los montos de las multas impuestas por la Policía Caminera de Córdoba se incrementaron.
¿Quién publicó la información?
El Gobierno provincial publicó la información en el Boletín Oficial.
¿Cuándo se realizó el ajuste?
El ajuste se realizó y fue publicado este martes 9 de septiembre.
¿Cómo se determina el monto de las multas?
Se determina mediante la Ley de Tránsito 8.560, utilizando Unidades Fijas (UF) basadas en el precio de la nafta súper.
¿Por qué se ajustaron las multas?
Se ajustaron debido al incremento en el costo del combustible.