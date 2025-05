Atropelló a un grupo de jóvenes en La Calera: había consumido alcohol y drogas

La investigación por el grave incidente ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre de 2024 en el Camino Intercountries, donde el empresario de la carne Juan Manuel Beltrán atropelló a cinco jóvenes menores de edad, avanza con nuevos detalles que complican su situación judicial.

Los análisis toxicológicos confirmaron que Beltrán conducía bajo los efectos de alcohol y drogas, y el abogado de dos de las víctimas, Federico Pizzicari, solicitó la elevación a juicio y un agravamiento de la imputación.

El hecho ocurrió cuando los cinco jóvenes, que regresaban caminando de una fiesta entre La Calera y Córdoba, fueron embestidos por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Beltrán. Según la causa, el vehículo los impactó a gran velocidad, causando lesiones físicas y psicológicas a las víctimas.

Uno de los menores recibió un golpe directo que rompió la óptica delantera del vehículo, aunque, milagrosamente, todos sobrevivieron. "Gracias a Dios podemos contar con los cinco chicos, pero algunos tienen lesiones y otros enfrentan secuelas psicológicas, como miedo a salir", afirmó Pizzicari a Cadena 3.

Por entonces, la fiscal Jorgelina Gutiez, a cargo de la investigación, ordenó la detención de Beltrán tras constatar que se fugó del lugar del hecho. Según el expediente, el empresario se dirigió a su domicilio en un barrio privado, se acostó a dormir y, al día siguiente, compartió un asado con amigos como si nada hubiera ocurrido. Fue arrestado horas después.

Las pericias químicas revelaron resultados positivos en alcohol y drogas en sangre y orina, confirmando que Beltrán tenía sustancias metabolizadas al momento del incidente.

Pizzicari, representante legal de dos de las víctimas, anunció que pedirá a la fiscalía un agravamiento de la imputación debido a la presencia de sustancias prohibidas y alcohol, lo que incrementa la gravedad del caso. "Voy a solicitar la elevación a juicio para que esto se ventile y se haga justicia, como me pidieron los padres que me constituyeron como querellante particular", declaró.

El abogado también confirmó que Beltrán nunca se disculpó ni ofreció explicaciones a las víctimas.

Actualmente, Juan Manuel Beltrán permanece en libertad, aunque sigue imputado. La decisión final sobre el curso de la causa recae en la fiscalía, que deberá evaluar si eleva el caso a juicio y si modifica la calificación legal.

Informe de Francisco Centeno.