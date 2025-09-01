En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Alta Gracia: se fugó un preso que estaba en el hospital por una descompensación

El policía que debía vigilarlo se fue a tomar un café y quedó en situación pasiva por negligencia. El fiscal Alejandro Peralta Otonello ordenó la captura del fugitivo y dispuso medidas para dar con su paradero.

01/09/2025 | 08:46Redacción Cadena 3

FOTO: Hospital Arturo Illia de Alta Gracia. (Foto: Gobierno de Córdoba)

  1.

    Audio. Alta Gracia: fue detenido, lo llevaron al hospital por una descompensación y se fugó

    Radioinforme 3

    Episodios

Un hecho insólito y grave sacudió la localidad de Alta Gracia este fin de semana, cuando un preso de 30 años se fugó del Hospital Arturo Illia el pasado sábado. El detenido, que estaba internado en una sala común por una descompensación, aprovechó una distracción de un efectivo policial para escapar.

El preso, trasladado al hospital para recibir asistencia médica, quedó momentáneamente sin custodia cuando el agente encargado de vigilarlo se fue a tomar un café. Cuando volvió, el preso ya no estaba.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Otonello, ordenó la captura del fugitivo y dispuso una serie de medidas para dar con su paradero. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el Tribunal de Conducta Policial ya interviene en el caso.

En tanto, el efectivo responsable de la custodia fue puesto en situación pasiva, mientras se investiga su presunta negligencia que permitió la fuga.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho