Caso Solange Musse: comienza hoy el juicio contra dos integrantes del COE

FOTO: Pablo Musse no pudo despedir a Solange, quien murió de cáncer en 2020.

Este lunes comienza el juicio contra los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) acusados de impedir el ingreso de Pablo, papá de Solange Musse, a la provincia de Córdoba durante la pandemia por el coronavirus en agosto de 2020.

El médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, ambos integrantes del COE de Huinca Renancó, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la pandemia de Covid-19, están en el banquillo de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto.

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y Morales, a cargo del puesto sanitario local, habrían impedido el ingreso a la provincia de Córdoba de Pablo Musse, proveniente de Plottier, Neuquén.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Musse buscaba visitar a su hija Solange, quien residía en Alta Gracia y se encontraba en internación domiciliaria bajo cuidados médicos por un cáncer de mama avanzado en fase IV.

Según la acusación, los imputados ordenaron que Musse, quien viajaba acompañado por una persona con discapacidad, regresara a su domicilio escoltado por la Policía de Córdoba, impidiéndole ver a su hija por última vez antes de su fallecimiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La fiscalía sostiene que los acusados desoyeron la normativa vigente que, en casos de situaciones "impostergables" como esta, obligaba a escoltar al denunciante hasta el domicilio de la persona con discapacidad o al lugar donde se encontraba la paciente en estado crítico.

El tribunal estará presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, acompañado por el vocal Nicolás A. Rins, el juez Diego Ortíz y jurados populares. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara Julio M. Rivero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado querellante, Carlos Nayi, señaló que hay una causa paralela que podría llegar a involucrar a otros responsables, incluyendo al presidente Alberto Fernández. "No hay duda alguna", aseguró al referirse a la posible extensión de la investigación.

Pablo Musse, junto a Paola Oviedo, persona con discapacidad, enfrentó "un trato deshumanizante", resaltó el letrado. Ambos fueron escoltados y tuvieron que esperar más de 30 horas sin poder descansar adecuadamente. "Se los trató como seres ilegítimos", criticó Nayi, aludiendo a la humillación sufrida durante su viaje.

Solange Musse, en sus últimos momentos, expresó su dolor: “Lo que han hecho con mi padre es inhumano y doloroso”.

Su testimonio queda como símbolo de las injusticias padecidas en medio de la pandemia, enfatizando la crítica situación que vivieron aquellos que solo buscaban reencontrarse con sus seres queridos.



