Un hombre con campera de la EPE baleó un complejo de viviendas

El barrio Refinería vivió este lunes por la noche horas de pánico al producirse una balacera contra un complejo de departamentos de pasillo en construcción. El ataque se produjo a las 19, en Corvalán al 400.

El lugar baleado está ubicado a dos cuadras del shopping Alto Rosario y las concesionarias que están ubicadas en la zona.

De acuerdo a los datos aportados por el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, los disparos fueron ejecutados por un hombre que se movía en moto acompañado por una mujer.

El tirador vestía –según los testigos- una campera de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Martín, vecino que habita uno de los departamentos, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “A las 19.30 llegué y los vecinos me dijeron que un rato antes pasó una moto tirando tiros al frente de donde vivo. Somos toda gente de trabajo. No sé si se confundieron. No tengo idea”.