Ricardo Darín critica las declaraciones de Javier Milei y Luis Caputo sobre el ahorro ciudadano

Ricardo Darín generó gran repercusión el pasado sábado tras cuestionar con ironía y seriedad las declaraciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a los llamados "dólares colchón". Durante su participación en el programa "La Noche de Mirtha Legrand", el actor reflexionó sobre la compleja situación económico-social que atraviesa Argentina.

Mirtha Legrand, anfitriona del programa, aprovecho para preguntar a Darín sobre su opinión del contexto político-económico. Con su característico ingenio, el actor respondió con aparente calma: "Fantástico, lo veo muy bien", para rápidamente lanzar su crítica.

Las principales críticas de Darín incluyeron las nuevas medidas anunciadas por el gobierno y las insinuaciones sobre los ahorros de la población. "Ahora que están sacando los dólares de los colchones... el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", aseguró con sarcasmo, subrayando la desconexión de las autoridades con la situación actual de muchos argentinos.

El tono de la conversación cambió drásticamente cuando el actor expresó: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención lo de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", enfatizando así la percepción de desconexión entre el discurso oficial y la realidad de muchos ciudadanos.

La entrevista también abordó otros temas interesantes. Darín, en un tono humorístico, se refirió a la polémica con su colega Julio Chávez, quien había realizado algunas declaraciones sobre él. "Me adora, me adora", afirmó Darín, desalentando cualquier posible conflicto. "No pasó nada", agregó, e incluso bromeó con la conductora: "¿Quieres que pidamos un aplauso para Julio?".

Un momento emotivo se vivió cuando Mirtha Legrand, conmovida, recordó a Alejandra Darín, hermana del actor, quien falleció hace un tiempo. La conductora no pudo contener las lágrimas al mencionarla, y Darín, visiblemente emocionado, asintió amablemente. Aunque anteriormente había declarado no ser creyente, compartió un fragmento de una entrevista pasada sobre su postura sobre la espiritualidad tras la pérdida de su hermana: "No hay palabras. Ni siquiera las busco. No me sirve. Sé que voy a estar en duelo toda mi vida por ella. Trato de avanzar agarrándome de una liana a otra, como en la selva, para poder convivir con este dolor y con su ausencia".

Al ser consultado sobre si envidiaba la fe de quienes creen en un plan divino, Darín se mostró honesto: "Por supuesto. Me encantaría poder pensar que ahora está en manos de Dios, que se convirtió en un ángel que subió al cielo… pero no me pasa eso". Además, reflexionó: "Envidio a los creyentes porque pueden confiar en que todo esto forma parte de un plan divino. Si yo creyera, estaría tan enojado con Dios por lo que pasó, que casi agradezco no tener fe. Es una suerte para Él que yo no sea creyente".