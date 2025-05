Mirtha Legrand indagó a Ricardo Darín sobre su conflicto con Julio Chávez en la televisión

Durante una reciente emisión de su programa, Mirtha Legrand abordó la controvertida disputa entre Ricardo Darín y Julio Chávez, dos figuras prominentes del espectáculo argentino. La Chiqui preguntó directamente: “Che, ¿qué pasó con Chávez?” Esta interrogante sorprendió a Darín, quien intentó restar importancia al asunto con un comentario irónico.

“¿Qué Chávez? ¿Hugo Chávez? Lo reemplazó Maduro”, respondió el actor, evidenciando su sarcasmo ante la situación. No obstante, Legrand continuó indagando, buscando entender la supuesta enemistad: “Tuvieron un desencuentro, ¿no?”.

Darín, no dispuesto a avivar la polémica, aseguró que la situación nunca fue grave. “No pasó nada, te lo juro, es una tontería. Me adora, lo digo yo porque él no lo va a decir”, expresó el actor con confianza.

Finalmente, mostrando su habitual sentido del humor, Darín trató de aliviar la tensión del momento pidiendo un aplauso para Chávez: “¿Querés que pidamos un aplauso para Chávez?”, cerró con una sonrisa en el rostro.