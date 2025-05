Fausto Spotorno anticipa que mayo podría cerrar con inflación por debajo del 2%

El economista Fausto Spotorno analizó las recientes medidas económicas del Gobierno, indicándolas como un cambio "de fondo y con varias capas" en la lógica fiscal y monetaria del país. Durante una conversación con Rivadavia AM 630, resaltó que el objetivo principal es impulsar el uso de ahorros informales para reactivar el consumo, a la vez que se simplifican las exigencias del sistema tributario.

Spotorno destacó que la señal más relevante de las nuevas políticas es el mensaje del Gobierno de dejar de perseguir transacciones menores. Afirmó: "Se pasa de una lógica de control total a una de confianza. Si declarás tus ingresos, no te van a controlar cómo gastás tu dinero".

Este enfoque, según el economista, busca mejorar la experiencia de los contribuyentes, especialmente aquellos que manejan pequeños montos y que, hasta ahora, optaban por no incorporarse al circuito formal por miedo, desconocimiento o la complejidad administrativa que implica. "Muchos no accedieron al blanqueo anterior porque eran montos chicos, como 5.000 o 8.000 dólares, y no contrataban un contador ni sabían moverse", explicó.

Más adelante, Spotorno indicó que el nuevo esquema también está destinado a favorecer el consumo registrado, especialmente en sectores como electrodomésticos, vehículos usados, pequeños inmuebles y turismo. "El que quiera usar sus dólares para ir a Brasil o cambiar su auto, ahora puede hacerlo sin temor a ser investigado por el fisco", aseguró.

El economista también valoró la intención de reducir los costos no impositivos asociados al hecho de estar en regla. "Hasta ahora, estar en blanco era una carga; te vigilaban en todo: cuánto gastás, dónde, cuándo y con quién. Eso hacía que muchos prefirieran mantenerse en la informalidad", subrayó.

En cuanto a la inflación, Spotorno proporcionó un dato alentador: la inflación de la primera quincena de mayo fue del 1,6%, mostrando una tendencia a la baja respecto al 2,7% de abril. "Es muy probable que el mes cierre con una inflación inferior al 2%", vaticinó.

Detalló que la inflación históricamente se concentra en la primera semana del mes, debido a la actualización de tarifas y servicios. "En la segunda semana de mayo, incluso hubo deflación", acotó.

Consultado sobre si el Gobierno necesita dólares, Spotorno enfatizó: "Si los necesitara, los compraría. El tipo de cambio unificado bajó de $1200, y el Gobierno no salió a acumular reservas. Hoy, la prioridad es consolidar la tendencia a la baja de la inflación".

Además, resaltó que el presidente Javier Milei tiene como meta a mediano plazo avanzar hacia la dolarización de la economía, lo que significaría disminuir progresivamente el uso del peso como reserva de valor.

Spotorno también criticó la cultura de la informalidad que predomina en la economía argentina. "Durante años, estar en blanco era visto como ser el único 'tonto' del zoológico. Te controlaban todo, mientras que los demás movían dinero negro sin problemas. Esta lógica debe ser revertida", afirmó.

Consideró que la estrategia del Gobierno busca generar un cambio cultural que, aunque demandará tiempo, puede tener éxito si se mantiene la consistencia en la dirección económica.