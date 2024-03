Secretario de Peones de Taxi de Rosario: "Estos crímenes son mensajes mafiosos"

El sector taxista de Rosario se encuentra de paro y exige respuestas tras el homicidio de dos choferes en menos de 24 horas. Mientras la comunidad despedía a Héctor Figueroa, de 43 años, en la noche de este miércoles, otro hecho de características parecidas ocurría en la zona de Marcelo T. de Alvear y Garmendia.

Otro chofer fue atacado desde la ventanilla del conductor, recibiendo al menos un disparo en su cabeza. En el lugar, las autoridades pudieron recoger una zapatilla, así como sucedió horas antes en Flammarion y Lamadrid.

“Lo de anoche pareció un deja vu, no entendemos qué está pasando”, planteó Horacio Yanotti, secretario del Sindicato de Peones de Taxi de Rosario en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. En ese sentido, el gremialista destacó: “Estamos protestando porque esta noche deberíamos salir a trabajar. Esta actividad si no generás, al otro día no comes. Pero qué garantía tenemos de que esta noche no vuelva a pasar lo mismo”.

“Esto es contra la sociedad, no creemos que sea puntualmente contra nosotros. Acá hay mensajes mafiosos, no son robos. Es otra cosa y no estamos preparados para combatirlo ni reclamar”, añadió.

Por otro lado, Yanotti destacó que el crimen se dio en una “emboscada” con “las mismas características del caso Figueroa”. “Entendemos que es el otro par de la zapatilla encontrada ayer. Sería la misma gente”.

En tanto, subrayó que a su entender se trata de una “casualidad” que ambas víctimas trabajaran para la misma frecuencia de radiotaxis. “El paro está decretado, pero hay compañeros van a salir a trabajar”, concluyó.