Múltiples manifestaciones en Rosario por el asesinato de otro taxista

Luego del crimen de Figueroa, en la noche de este miércoles otro chofer de taxis fue víctima de un brutal ataque. El trabajador fue atacado en la zona de Marcelo T. de Alvear y Garmendia. En el lugar quedó una zapatilla, tal y como en el violento caso de Flammarion y Lamadrid.

En ese marco, taxistas se manifestaban en distintos puntos de la ciudad, como la Sede de Gobierno y la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Además, confirmaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

“Lo conocíamos, era un muchacho excelente. Conocíamos a la mujer, que también es taxista. Sabemos que el crimen fue con el mismo modus operandi que Figueroa”, aseguró un chofer al móvil de Cadena 3 Rosario.

Y añadió: “Algo raro está pasando, no son hechos de robo. Son asesinatos a sangre fría”.

Otro trabajador indicó al móvil de Cadena 3 Rosario que las situaciones de violencia “no se pueden soportar más”. “No sabemos a quién le va a tocar ahora, ni cuándo, ni cómo, ni en dónde”, planteó. “Yo no le tenía miedo a nada, porque varias veces me robaron y me han gatillado en la cabeza, en la oreja. Pero hoy sí tengo miedo”, remarcó.

En tanto, Natalia Gaitán, referente de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario, indicó a Primera Plana, por Cadena 3 Rosario: "Ayer salimos a las 21 horas de la sala velatoria de acompañarla a Romina, que estaba despidiendo a su marido. Y al poco tiempo nos encontramos que nos asesinan a otro compañero". "Cuando estuvimos con el ministro nos dijeron que iban a patrullar los barrios de Zona Roja y lamentablemente sucedió este hecho", destacó.