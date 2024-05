Educación y empleo: la experiencia de un argentino en una ONG internacional

Matías Figueroa, director del programa Europa de Ayuda en Acción, una ONG internacional, compartió en conversación con Cadena 3 su experiencia trabajando en programas de educación y empleo juvenil en España y Portugal. Además, lidera la gestión del conocimiento que tiene la organización de toda la intervención que realiza en 19 países, principalmente América Latina y África.

Ayuda en Acción está presente en Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Sin embargo no se encuentra activa actualmente en Argentina. "Siempre lo busca. No descarto que en un futuro estemos", comentó.

Figueroa también destacó su preocupación por el aumento de la pobreza y el crecimiento de una economía sumergida tanto a nivel regional como particularmente en Argentina.

También destacó su experiencia previa trabajando con comunidades indígenas para erradicar el trabajo infantil, especialmente en el norte argentino: "Me han enseñado ese valor del respeto por el otro".

En ese sentido, mencionó cómo estas comunidades están siendo afectadas por políticas gubernamentales adversas que resultan muchas veces criminalizadoras.

Para Figueroa es fundamental que haya un compromiso político para solucionar los problemas sociales: "Las políticas es lo que determinan todo".

Destacó además la importancia de tener una educación buena de calidad y pública como clave para mejorar las condiciones sociales actuales.

Y valoró: "Mi trabajo me ha marcado. Me dignifica y me hace sentir que merece la pena pelear y luchar por aquellas cosas que uno cree que son realmente importantes".

Figueroa finalizó la entrevista con una reflexión sobre el cambio climático y cómo este condiciona el futuro de las próximas generaciones, enfatizando en la necesidad de un debate de ideas para enfrentar este desafío.

Entrevista de Adrián Cragnolini.