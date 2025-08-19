Scaglia: "No creo en la tercera vía, somos gente de decisiones firmes"

Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, visitó el estudio de Cadena 3 Rosario y brindó una extensa entrevista a Radioinforme 3. Repasó sus ejes de campaña, negó que sean un especio del medio o tercera vía y criticó a Néstor Kirchner y a Javier Milei.

“No creo en las candidaturas testimoniales, cuando uno se postula debe asumir. Hay que defender a Santa Fe, llevar un método y un modelo al Congreso y el país. La mejor representación que tiene Santa Fe es quienes gobernamos. Hay que dejar algo de lo que hacemos acá para mostrarlo en otro lugar”, marcó en primer lugar.

Además, se refirió a su objetivo legislativo. “El método es el de la gestión pública, hay que acomodar las cuentas, lo fiscal, lograr el déficit cero, pagar a acreedores. Pero hay que tener una agenda de desarrollo. Nuestro método es más y mejor seguridad. Fuimos metódicos en eso, con presencia policial en la calle y una política sostenida en el tiempo. Un sistema penitenciario en sintonía con eso, construcción de cárceles. Nuestro método es planificar, poner fecha y presupuestar lo que vamos a hacer, y controlarlo. Existe un tablero de gestión, es un formulario de Google con acceso para los ministros, el gobernador y yo. En las prioridades de gobierno no hay nada en rojo”.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Santa Fe. Maximiliano Pullaro: "La Rosario violenta se terminó" El gobernador encabezó el acto por los 171 años de la Policía de Rosario y destacó que la ciudad registra los niveles más bajos de homicidios del siglo, atribuyéndolo a un plan de seguridad sostenido y al trabajo de la fuerza provincial.

/Fin Código Embebido/

“La gente tiene que sentir que cuando vota cambia algo, si no sentís eso…nosotros demostramos que cuando se votó distinto en Santa Fe las cosas cambiaron –agregó la mano derecha del gobernador Maximiliano Pullaro-. Asumimos con 20 móviles policiales y hoy hay 360 en la calle. Queremos mostrar que hay otra forma de hacer las cosas. El futuro es una provincia que hace obra pública, frente a una Nación que no las hace. No creo en la tercera vía, no me gustan los medios tampoco. Somos gente de decisiones firmes. En el país se vio la firmeza de Pullaro, el gobernador les dijo a los narcos ‘el Estado es más fuerte que ustedes, no nos van a ganar’”.

Polarización y críticas

En cuanto a la grieta que explican en lada elección los analistas políticos, Scaglia marcó que esta vez “hay algo que tiene que ser diferente, no es que si no elegís a Milei vuelve el kirchnerismo” y añadió: “Sino toda la vida estaremos condicionados en ese espanto. La alternativa debe ser entre espacios normales. Me gustan la sensatez y la normalidad, los proyectos políticos lógicos y previsibles”.

Al igual que para Pullaro, para la vicegobernadora la peor presidencia de la historia fue la de 2003-2007. “Néstor Kirchner nos robó la oportunidad de ser una Argentina diferente. Tenía superávit gemelo, con una oportunidad histórica, usaron el Estado para enriquecerse, por eso digo que nos robó. Vino con un grupo de personas que vinieron a saquear el Estado. En ese momento la soja valía, el campo producía, habíamos salido de un momento de mucha dificultad”, detalló.

En cuanto al veto de la emergencia en discapacidad, comentó: “Conozco la discapacidad por convivir con personas en mi familia, también por recorrer las instituciones. Me gustaría que el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad las conocieran. Hay una discapacidad con posibilidades y otra que requiere de un acompañamiento. Hay gente que nació con ceguera, sordera. Solo en la institución reciben contención, trabajo y tarea. A esos profesionales no les podés pagar 1.000 o 1.500 pesos. El modelo argentino en términos de discapacidad no es estatal. El Estado no tiene hogares, organizaciones o centros terapéuticos, por lo general son padres que se organizaron y armaron instituciones, que hoy ni pueden seguir adelante”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Scaglia cuestionó a Milei y dijo que nunca tuvieron un encuentro personal. “Su forma de llegar a los distritos es diferente a las de otros presidentes. Es un estilo, no lo objeto. Nunca se reunió con el gobernador en su territorio. Pullaro me propuso a mí la candidatura en un almuerzo. ‘Te necesito como candidata’, me dijo”, reveló.

Y cerró: “Quiero representar la santafesinidad. Agustín Rossi es kirchnerismo, un tipo que fue en contra de nuestra provincia con la 125. Para La Libertad Avanza tengo un planteo: si vamos a elegir diputados que defienden al AMBA, ahí están. Todo lo que está en contra del kirchnerismo tiene espacio en Provincias Unidas. El impuesto al combustible es para subsidiar el transporte y hacer rutas. Le estamos pagando el transporte a los de Buenos Aires y sus rutas”.

Entrevista de Hernán Funes.