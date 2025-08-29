Santa Fe amplía exención IIBB a más profesionales: "Solo con presentar título"

Desde el gobierno de Santa Fe se anunció una actualización en el régimen de exenciones del impuesto a los Ingresos Brutos, que beneficiará a un amplio abanico de profesionales con títulos universitarios. A partir del 1º de septiembre, podrán acceder al beneficio no solo los profesionales colegiados tradicionales, como abogados o médicos, sino también aquellos con carreras de cuatro años de duración o más de 2.100 horas cátedra, incluso si no están matriculados.

“La normativa vigente venía de leyes antiguas y había quedado desactualizada. Antes, solo estaban exentos quienes tenían una carrera de cinco o más años y estaban colegiados. Pero hoy hay muchas licenciaturas de cuatro años que no estaban contempladas”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, en Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario.

La medida impactará positivamente en miles de trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios profesionales, especialmente en un contexto donde la oferta académica se ha diversificado y acortado en términos de duración. “Estamos poniendo a todos los profesionales en pie de igualdad”, aseguró Galíndez. Y aclaró: “Esto también alcanza a quienes no tienen colegiatura obligatoria, siempre que acrediten un título universitario con el mínimo de duración exigido”.

El nuevo esquema de exención entrará en vigencia el 1º de septiembre y el trámite podrá realizarse completamente online a través del portal oficial www.santafe.gov.ar

“Con solo presentar el título universitario, se podrá obtener el certificado de exención. Será un trámite muy sencillo”, adelantó el funcionario.

Este certificado tendrá una validez anual y deberá renovarse cada año. La implementación digital busca evitar demoras y simplificar los procesos administrativos, un aspecto en el que la provincia ya venía trabajando.

La actualización también incluye formalmente a los corredores inmobiliarios que estén matriculados. La presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), Gabriela Ortiz de Urbina, celebró la medida tras firmar junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Sin embargo, Galíndez fue enfático al aclarar que la medida no incluye a las inmobiliarias como empresas: “Únicamente estamos hablando de la figura del corredor inmobiliario. No se exime a las inmobiliarias en general”.

Mirada técnica y política

Consultado sobre si esta medida responde a una visión política frente al contexto nacional de alta presión fiscal, Galíndez reconoció ambas dimensiones: “Es una actualización técnica, pero también es una señal política. Buscamos modernizar el sistema tributario y adecuarlo a las realidades actuales de la educación y el trabajo profesional”.

Además, el funcionario recordó que la provincia viene implementando diversas herramientas para aliviar la carga fiscal sobre sectores productivos. Entre ellas mencionó la posibilidad de tomar el impuesto inmobiliario y la patente como crédito fiscal para descontar del pago de Ingresos Brutos, así como beneficios especiales para actividades primarias, exportaciones e industrias bajo la Ley de Promoción Industrial.

Con esta medida, Santa Fe se suma a otras jurisdicciones del país que ya han avanzado en exenciones similares. El desafío será garantizar que el beneficio se traduzca efectivamente en un alivio fiscal para los profesionales alcanzados.

Entrevista de Hernán Funes y Verónica Maslup.