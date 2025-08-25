En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Aseguran que "el principal impuesto de las provincias es Ingresos Brutos"

Lo precisó el ex Secretario de Finanzas de Santa Fe, Jorge Simón, que analizó la cuestión tributaria nacional en Cadena 3 Rosario.

25/08/2025 | 11:25Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La discusión tributaria no cesa en Argentina.

  1.

    Audio. Aseguran que "el principal impuesto de las provincias es Ingresos Brutos"

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

La reforma tributaria en Argentina se encuentra en el centro del debate, especialmente en relación con el impuesto sobre los Ingresos Brutos, un tributo provincial que genera controversia por su impacto en la competitividad. Economistas y tributaristas analizan la posibilidad de reemplazarlo por un IVA dual, evaluando tanto sus ventajas como desventajas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Osvaldo Giordano, de la Fundación Mediterránea, sostuvo que "es imprescindible que el super IVA absorba ingresos brutos y la tasa municipal sobre las ventas", aunque reconoce que "es complejo, pero no imposible". Por su parte, el economista Nadin Arganañaz advirtió sobre los "conflictos de objetivos" que podrían dificultar el consenso necesario para la reforma, mencionando que "muchos están diciendo que no le van a dar ese gusto al Presidente Milei".

Jorge Simón, ex Secretario de Finanzas de Santa Fe, explicó en Siempre Juntos, por Cadena3 Rosario, el origen del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se establece en 1977 como respuesta a la falta de transferencias de la Nación a las provincias. "Si queremos evitar repetir la historia, necesitamos un acuerdo político de todas las jurisdicciones", señala Simón, quien también advierte sobre la necesidad de un régimen transitorio para evitar pérdidas de recaudación.

Simón destaca que "el principal impuesto que tienen las provincias es Ingresos Brutos, que representa más del 85% de su recaudación propia", y enfatiza que "no se puede hacer de un día para otro" debido a las implicaciones financieras para las provincias. "Las provincias se quejan de que este gobierno central no está transfiriendo lo que tiene que transferir", añade, refiriéndose a la deuda acumulada con Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presentación del libro "Sustitución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos" de Jorge Simón se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre en la Universidad Nacional de Rosario, donde se espera un amplio debate sobre este tema crucial para la economía provincial y nacional.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Qué se está debatiendo en Argentina? La reforma tributaria, en particular el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

¿Quiénes están analizando la reforma? Economistas y tributaristas, como Osvaldo Giordano y Nadin Arganañaz.

¿Cuándo se implementará un nuevo impuesto en Santa Fe? A partir del 1 de julio.

¿Dónde se presentará un libro sobre el impuesto? En la Universidad Nacional de Rosario el 1 de septiembre.

¿Por qué es importante esta reforma? Porque el impuesto actual afecta la competitividad y la recaudación de las provincias.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho