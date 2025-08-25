Aseguran que "el principal impuesto de las provincias es Ingresos Brutos"

La reforma tributaria en Argentina se encuentra en el centro del debate, especialmente en relación con el impuesto sobre los Ingresos Brutos, un tributo provincial que genera controversia por su impacto en la competitividad. Economistas y tributaristas analizan la posibilidad de reemplazarlo por un IVA dual, evaluando tanto sus ventajas como desventajas.

Osvaldo Giordano, de la Fundación Mediterránea, sostuvo que "es imprescindible que el super IVA absorba ingresos brutos y la tasa municipal sobre las ventas", aunque reconoce que "es complejo, pero no imposible". Por su parte, el economista Nadin Arganañaz advirtió sobre los "conflictos de objetivos" que podrían dificultar el consenso necesario para la reforma, mencionando que "muchos están diciendo que no le van a dar ese gusto al Presidente Milei".

Jorge Simón, ex Secretario de Finanzas de Santa Fe, explicó en Siempre Juntos, por Cadena3 Rosario, el origen del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se establece en 1977 como respuesta a la falta de transferencias de la Nación a las provincias. "Si queremos evitar repetir la historia, necesitamos un acuerdo político de todas las jurisdicciones", señala Simón, quien también advierte sobre la necesidad de un régimen transitorio para evitar pérdidas de recaudación.

Simón destaca que "el principal impuesto que tienen las provincias es Ingresos Brutos, que representa más del 85% de su recaudación propia", y enfatiza que "no se puede hacer de un día para otro" debido a las implicaciones financieras para las provincias. "Las provincias se quejan de que este gobierno central no está transfiriendo lo que tiene que transferir", añade, refiriéndose a la deuda acumulada con Santa Fe.

La presentación del libro "Sustitución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos" de Jorge Simón se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre en la Universidad Nacional de Rosario, donde se espera un amplio debate sobre este tema crucial para la economía provincial y nacional.

