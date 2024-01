Núñez, sobre la ley ómnibus: "Hay que dar herramientas, no un cheque en blanco"

José Núñez, diputado nacional de Juntos por el Cambio en representación de Santa Fe, habló sobre el debate de la ley ómnibus y la importancia de la jornada legislativa.

“En algunas cosas nos escucharon. Hay cosas que no eran tan urgentes, como lo del Código Civil. El Gobierno mandó un paquete muy importante y no logro descifrar qué era lo importante para ellos. Uno intenta darles una mano porque recién se inicia la gestión”, explicó Núñez en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Yo no sufrí ninguna presión, pero si escuché rumores. El Presidente debe denunciar a quien lo quiso coimear. Hay que darle herramientas, pero no un cheque en blanco. Nosotros no creemos en las facultades delegadas, no queremos que el Congreso quede pintado”, indicó.

Y reveló: “Desconocíamos esta forma de hacer política. Siempre se trata de construir consenso sin entrar en descalificaciones. Nosotros siempre representamos al cambio. Debió haber cosas urgentes, importantes e imprescindible, pero no todo junto. Lleva tiempo discutir todo junto. Esto no genera certidumbre para los inversores. Queremos debatir todos los temas”.

“Algunos temas que sacaron volverán a discutirse. Es contradictorio. Pregonan el libre mercado, pero querían subir los derechos de exportaciones. El campo es un factor muy potente para traer divisas rápido, que es lo que necesita el Gobierno. Hubo amateurismo porque la fuerza no tiene experiencia, hay cosas que no entiendo”, cerró.